Jeudi, le Venezuela a commencé à dynamiter des immeubles après le double séisme ayant causé 5500 morts. A La Guaira, des familles recherchent encore leurs proches sous les décombres.

Le Venezuela commence à dynamiter les immeubles touchés par le séisme

Le Venezuela commence à dynamiter les immeubles touchés par le séisme

AFP Agence France-Presse

Le Venezuela a commencé jeudi le dynamitage d'immeubles affectés par le double séisme du 24 juin qui fait plus de 5500 morts et des milliers de disparus, alors que des milliers de personnes cherchent encore les corps de leurs proches dans les décombres de la Guaira, Etat côtier au nord de Caracas dévasté, ont constaté des journalistes de l'AFP.

Selon les autorités, 190 immeubles se sont écroulés pendant le tremblement de terre et 856 autres ont été touchés. «Aucune structure ne sera démolie tant qu'il restera des victimes à retrouver», a déclaré mardi en conférence de presse le ministre Francisco Garcés.

Le pouvoir évite de parler du nombre de disparus, mais de source diplomatique et selon des projections d'experts, il pourrait avoisiner les 10'000 personnes.