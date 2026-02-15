L'ex-ministre ukrainien de l'Énergie, Guerman Halushchenko, a été interpellé dimanche à la frontière. Il est suspecté d'être impliqué dans un réseau de corruption de 100 millions de dollars révélé en 2025.

AFP Agence France-Presse

L'Agence anticorruption ukrainienne (NABU), a annoncé dimanche l'arrestation de l'ancien ministre de l'Energie, Guerman Halushchenko, qui a démissionné l'an dernier suite à un vaste scandale de corruption, alors qu'il cherchait à quitter le pays.

«Aujourd'hui, alors qu'il franchissait la frontière, les enquêteurs de la NABU ont interpellé l'ancien ministre de l'Energie dans le cadre de l'affaire Midas», a déclaré l'Agence dans un communiqué, faisant référence au scandale de corruption qui a secoué le secteur énergétique ukrainien l'année dernière. Le nom de M. Galouchtchenko n'a pas été mentionné dans le communiqué, mais ce dernier a occupé le poste de ministre de l'Energie en 2025 et a démissionné en novembre de la même année.

«Les premières investigations sont en cours, menées conformément à la loi et aux sanctions judiciaires. Plus de détails suivront», a ajouté la NABU.

Près de 100 millions de pots-de-vin

M. Galouchtchenko faisait partie des ministres qui ont démissionné en 2025 après la révélation d'un vaste réseau de blanchiment d'argent dans le secteur énergétique ukrainien par la Nabu dont les enquêteurs soupçonnent un allié du président Volodymyr Zelensky d'en être à l'origine.

Selon l'Agence, les membres de ce réseau ont mis en place un système de pots-de-vin estimés à 100 millions de dollars pour détourner des fonds, provoquant l'indignation publique alors que le pays était frappé par de nombreuses coupures de courant provoquées par les attaques russes. Les enquêteurs ont indiqué que M. Galouchtchenko avait tiré des «avantages personnels» de cette affaire.

L'Ukraine est depuis longtemps gangrenée par la corruption et la lutte contre ce fléau est considérée comme une condition essentielle à remplir pour son adhésion à l'Union européenne.