ATS Agence télégraphique suisse
L’ancien Premier ministre malaisien Najib Razak, jugé vendredi devant la Haute Cour de Kuala Lumpur à Putrajaya, a été reconnu coupable d’abus de pouvoir dans le vaste scandale de corruption lié au fonds souverain 1MDB.
«Je considère que l'accusation a prouvé au-delà de tout doute raisonnable la culpabilité de l'accusé pour le premier chef d'accusation», a déclaré au moment du verdict le président de la cour, le juge Collin Lawrence Sequerah.
