L'ancien Premier ministre malaisien Najib Razak, jugé vendredi devant la Haute Cour de Kuala Lumpur à Putrajaya, a été reconnu coupable d'abus de pouvoir dans le cadre du tentaculaire scandale de corruption du fonds souverain malaisien 1MDB.

ATS Agence télégraphique suisse

«Je considère que l'accusation a prouvé au-delà de tout doute raisonnable la culpabilité de l'accusé pour le premier chef d'accusation», a déclaré au moment du verdict le président de la cour, le juge Collin Lawrence Sequerah.