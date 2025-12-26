DE
Corruption du fonds souverain
L'ex-Premier ministre malaisien reconnu coupable dans le scandale 1MDB

L'ancien Premier ministre malaisien Najib Razak, jugé vendredi devant la Haute Cour de Kuala Lumpur à Putrajaya, a été reconnu coupable d'abus de pouvoir dans le cadre du tentaculaire scandale de corruption du fonds souverain malaisien 1MDB.
Des partisans de l'ancien Premier ministre malaisien Najib Razak se sont réunis devant la Haute Cour de Kuala Lump, réunie à Putrajaya, la capitale administrative du pays, pour la lecture du verdict.
Photo: Fazry Ismail
«Je considère que l'accusation a prouvé au-delà de tout doute raisonnable la culpabilité de l'accusé pour le premier chef d'accusation», a déclaré au moment du verdict le président de la cour, le juge Collin Lawrence Sequerah.

