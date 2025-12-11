L'OMS réaffirme l'absence de lien entre vaccins et autisme, contredisant l'administration Trump. Le directeur Tedros Adhanom Ghebreyesus souligne l'importance des vaccins, s'appuyant sur 31 études concluantes.

Il n'y a pas de lien entre les vaccins et l'autisme

ATS Agence télégraphique suisse

Le comité de l'OMS sur la sécurité des vaccins conclut qu'il n'y a pas de lien entre vaccins et autisme, contrairement à l'administration de Donald Trump. «Les vaccins sont indispensables», a affirmé jeudi le directeur de l'institution Tedros Adhanom Ghebreyesus.

Le rapport publié le même jour compile les conclusions de 31 études. «Toutes arrivent à la conclusion» de l'absence d'un lien de causalité, a dit le directeur général de l'Organisation mondiale de la santé (OMS) aux correspondants accrédités à l'ONU à Genève (ACANU).

Pas un effet collatéral

«L'autisme n'est pas un effet collatéral des vaccins», a-t-il insisté. Il déplore qu'une étude en 1998 ait abouti à une conclusion différente, avant d'être considérée comme «frauduleuse» et retirée.

Sous l'impulsion du secrétaire à la santé Robert Kennedy Jr, les Etats-Unis ont récemment recommandé de ne pas recourir à certains vaccins parce qu'ils provoquent, selon eux, l'autisme.