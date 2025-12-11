DE
L'OMS tranche
Il n'y a pas de lien entre les vaccins et l'autisme

L'OMS réaffirme l'absence de lien entre vaccins et autisme, contredisant l'administration Trump. Le directeur Tedros Adhanom Ghebreyesus souligne l'importance des vaccins, s'appuyant sur 31 études concluantes.
Tedros Adhanom Ghebreyesus a clarifié le lien – inexistant – entre les vaccins et l'autisme.
ATS

Le comité de l'OMS sur la sécurité des vaccins conclut qu'il n'y a pas de lien entre vaccins et autisme, contrairement à l'administration de Donald Trump. «Les vaccins sont indispensables», a affirmé jeudi le directeur de l'institution Tedros Adhanom Ghebreyesus.

Le rapport publié le même jour compile les conclusions de 31 études. «Toutes arrivent à la conclusion» de l'absence d'un lien de causalité, a dit le directeur général de l'Organisation mondiale de la santé (OMS) aux correspondants accrédités à l'ONU à Genève (ACANU).

Pas un effet collatéral

«L'autisme n'est pas un effet collatéral des vaccins», a-t-il insisté. Il déplore qu'une étude en 1998 ait abouti à une conclusion différente, avant d'être considérée comme «frauduleuse» et retirée.

Sous l'impulsion du secrétaire à la santé Robert Kennedy Jr, les Etats-Unis ont récemment recommandé de ne pas recourir à certains vaccins parce qu'ils provoquent, selon eux, l'autisme. 

