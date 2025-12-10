Treize militaires salvadoriens, dont l’ex-ministre de la Défense Guillermo Garcia, sont renvoyés devant un tribunal pour le massacre de 986 personnes, dont 558 enfants, à El Mozote en 1981, lors de la guerre civile.

Des militaires poursuivis pour le massacre de 986 personnes au Salvador

AFP Agence France-Presse

Un groupe de militaires salvadoriens a été renvoyé devant un tribunal pour le massacre par balles de 986 personnes, dont 558 enfants, dans le nord-est du pays en 1981, a annoncé mardi une organisation qui représente les victimes. Les faits s'étaient déroulés pendant la guerre civile.

Entre le 9 et le 13 décembre 1981, des soldats du bataillon Atlacatl, entraîné par les Américains et connu pour sa brutalité, avaient incendié les maisons et exécuté les habitants d'El Mozote et des villages voisins, qu'ils soupçonnaient d'avoir collaboré avec la guérilla de gauche du front Farabundo Marti pour la libération nationale (FMLN). Selon des témoignages, des femmes avaient d'abord été violées et des enfants lancés en l'air et éventrés par les militaires.

Selon l'association de victimes Cristosal, un juge d'instruction de la ville de San Francisco Gotera (nord-est) a ordonné le 26 novembre le renvoi devant un tribunal de 13 personnes, dont l'ancien ministre de la défense Guillermo Garcia, pour assassinats et viols. La date du procès «n'a pas été fixée» pour le moment, a déclaré un porte-parole de Cristosal.

En juillet dernier, Guillermo Garcia et deux autres anciens chefs militaires avaient déjà été condamnés à 60 ans de prison pour l'assassinat de quatre journalistes néerlandais en mars 1982, alors qu'ils tournaient un documentaire sur la guerre civile au Salvador (1980-1992). La guerre civile au Salvador entre les forces militaires et la guérilla de gauche a fait plus de 75'000 morts et environ 7000 disparus. Le massacre d'El Mozote est considéré comme le pire de toute l'histoire du pays.