DE
FR
Une énorme avalanche emporte un groupe d'alpinistes dans le Caucase
0:45
11 morts et 6 disparus:Une énorme avalanche emporte un groupe d'alpinistes dans le Caucase

Au moins 11 morts et 6 disparus
Une énorme avalanche emporte un groupe d'alpinistes dans le Caucase

Onze alpinistes ont perdu la vie dimanche dans une avalanche dans la gorge de Bezengui, dans le Caucase russe. Sur 33 alpinistes, six sont blessés, dix sont sains et saufs, et six restent portés disparus.
Publié: il y a 41 minutes
|
Dernière mise à jour: il y a 29 minutes
La coulée s'est produite dans la gorge de Bezengui, réputée pour ses sommets et son glacier.
Photo: X
Post carré.png
AFP Agence France-Presse

Onze alpinistes ont été tués dans une avalanche dans le Caucase russe, a indiqué lundi le ministère russe des Situations d'urgence.

L'avalanche, survenue dimanche dans la gorge de Bezengui connue pour ses montagnes et son glacier, a surpris un groupe de 33 alpinistes, selon cette source. «Malheureusement, 11 personnes ont été tuées» et six autres ont été blessées, a indiqué le ministère, précisant que 10 alpinistes ont pu descendre en sécurité, alors que le sort de six autres restait inconnu.

Développement suit

Découvrez nos contenus sponsorisés
L’acteur Max Hubacher s‘immerge dans les défis du terrain
Présenté par
L’acteur Max Hubacher s‘immerge dans les défis du terrain
«En Suisse, nous avons les moyens et les structures pour prévenir ces risques. Les habitants d’ici n’ont pas cette possibilité»
L’acteur Max Hubacher s‘immerge dans les défis du terrain
Mieux vaut ne pas réagir trop tard et faire analyser son chauffage au sol
Présenté par
Mieux vaut ne pas réagir trop tard et faire analyser son chauffage au sol
Un expert prévient
Les vieux chauffages au sol sont à risque
«Le social freezing est une arme à double tranchant»
Avec vidéo
Présenté par
«Le social freezing est une arme à double tranchant»
Un médecin de la reproduction sur l'engouement pour la congélation d'ovocytes
«Le social freezing est une arme à double tranchant»
Les meilleurs vins peu alcoolisés
Présenté par
Les meilleurs vins peu alcoolisés
Parfaits pour les douces soirées de l'été indien
Les meilleurs vins peu alcoolisés
Quels sont les arguments en faveur des voitures d’occasion?
Présenté par
Quels sont les arguments en faveur des voitures d’occasion?
Une catégorie sous-estimée
Quels sont les arguments en faveur des voitures d’occasion?
Contre le stress au bureau, les conseils de l’experte d’Helsana
Présenté par
Contre le stress au bureau, les conseils de l’experte d’Helsana
Des e-mails le dimanche soir?
Pourquoi les managers d’Helsana devraient y renoncer
Economisez en changeant d'abonnement
Présenté par
Economisez en changeant d'abonnement
Hausse des prix de la téléphonie mobile
Economisez en changeant d'abonnement
Articles les plus lus
    Articles les plus lus