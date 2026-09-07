Onze alpinistes ont perdu la vie dimanche dans une avalanche dans la gorge de Bezengui, dans le Caucase russe. Sur 33 alpinistes, six sont blessés, dix sont sains et saufs, et six restent portés disparus.

Une énorme avalanche emporte un groupe d'alpinistes dans le Caucase

Une énorme avalanche emporte un groupe d'alpinistes dans le Caucase

AFP Agence France-Presse

Onze alpinistes ont été tués dans une avalanche dans le Caucase russe, a indiqué lundi le ministère russe des Situations d'urgence.

L'avalanche, survenue dimanche dans la gorge de Bezengui connue pour ses montagnes et son glacier, a surpris un groupe de 33 alpinistes, selon cette source. «Malheureusement, 11 personnes ont été tuées» et six autres ont été blessées, a indiqué le ministère, précisant que 10 alpinistes ont pu descendre en sécurité, alors que le sort de six autres restait inconnu.

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