Un ancien gouverneur de Koursk, a été condamné à 14 ans de prison pour corruption. Alexei Smirnov était en poste lorsque l'Ukraine a réussi une incursion dans la région.

Un ex-gouverneur russe condamné à 14 ans de colonie pénitentiaire

Un ex-gouverneur russe condamné à 14 ans de colonie pénitentiaire

AFP Agence France-Presse

Un ancien gouverneur de la région russe de Koursk a été condamné lundi à 14 ans de colonie pénitentiaire. Il est accusé d'avoir touché des pots-de-vin liés à des marchés publics de construction de fortifications dans cette région frontalière de l'Ukraine.

En août 2024, à l'époque où Alexeï Smirnov en était gouverneur par intérim, les forces ukrainiennes étaient parvenues à se saisir de larges territoires de cette région de l'ouest de la Russie, avant d'en être chassées au printemps 2025. Smirnov avait été élu gouverneur de la région en septembre 2024 alors que l'offensive ukrainienne était en cours, puis avait démissionné en décembre. Il avait ensuite été arrêté en avril 2025.

Moscou a lancé une vaste campagne anticorruption visant de hauts responsables régionaux et militaires accusés de ne pas avoir empêché cette opération ukrainienne, survenue deux ans et demi après le début de l'offensive russe à grande échelle contre l'Ukraine.

«A régime sévère»

Alexei Smirnov a été condamné à 14 ans de colonie pénitentiaire «à régime sévère» et à une amende de 400 millions de roubles (environ 4 millions de francs), a indiqué un tribunal de Koursk dans un communiqué.

Smirnov a été reconnu coupable, avec deux associés, d'avoir perçu l'équivalent de plus de 216'000 euros (198'000 francs) en pots-de-vin en échange d'un traitement de faveur dans l'attribution de contrats gouvernementaux de fortifications d'une valeur totale d'environ 2,16 millions d'euros. Selon le tribunal, il a plaidé coupable.

Un autre ancien gouverneur de Koursk, Roman Starovoït, qui a dirigé la région pendant cinq ans jusqu'à quelques mois avant la percée ukrainienne, s'est suicidé l'année dernière après avoir été démis de ses fonctions de ministre des Transports. Des rumeurs circulaient alors quant à son arrestation imminente pour corruption. L'armée russe a chassé les Ukrainiens de Koursk en avril 2025 avec l'aide de milliers de soldats nord-coréens.