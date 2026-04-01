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29 personnes ont perdu la vie
Un avion militaire russe s'écrase après avoir survolé la Crimée

Un avion de transport militaire russe s'est écrasé mardi après avoir survolé la Crimée annexée, causant la mort des 29 personnes à bord, selon l'agence Tass citant le ministère de la Défense. Les autorités privilégient la piste d'une défaillance technique.
Publié: il y a 9 minutes
Un avion militaire russe s'est écrasé ce mardi près de la Crimée, tuant 29 personnes. Une panne technique est évoquée.
Photo: Capture d'écran X
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AFP Agence France-Presse

Un avion de transport militaire russe s'est écrasé mardi après avoir survolé la péninsule de Crimée annexée, tuant 29 personnes à bord, a rapporté l'agence russe Tass, citant le ministère russe de la défense. Il privilégie l'hypothèse d'une défaillance technique.

Le contact avec l'appareil, un avion An-26, a été perdu lundi vers 18h00 heure de Moscou (17h00 en Suisse) et des enquêteurs du ministère de la défense oeuvrent sur les lieux du crash, selon cette source.

Parmi les 29 personnes décédées figurent 23 passagers et six membres d'équipage, d'après le ministère, cité par Tass. Aucun signe d'impact extérieur n'a été constaté sur les débris de l'appareil, a ajouté la même source.

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