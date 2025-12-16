DE
Choc dans une école de Moscou
Un ado poignarde mortellement un élève de 10 ans en Russie

Un drame s'est produit dans une école près de Moscou. Un élève a poignardé mortellement un autre enfant, selon la police russe.
Publié: il y a 59 minutes
|
Dernière mise à jour: il y a 34 minutes
Des policiers russes travaillent dans la cour d'immeubles après une explosion à Balashikha, le 25 avril 2025. (Image d'illustration)
Photo: AFP
Post carré.png
AFP Agence France-Presse

Un enfant de 10 ans a été tué mardi au couteau par un autre élève dans une école à Odintsovo, à quelques kilomètres à l'ouest de Moscou, a indiqué la police russe dans un communiqué.

A 09H00 heures locales (06H00 GMT), un élève de l'établissement a agressé au couteau le gardien, avant d'attaquer un garçon de 10 ans qui «a succombé à ses blessures», selon la même source.

«L'assaillant a été arrêté», précise le communiqué. Il s'agit d'un adolescent de 15 ans, a précisé pour sa part le Comité d'enquête russe, chargé des principales investigations dans le pays, en annonçant l'ouverture d'une enquête pour «meurtre».

Selon le Comité d'enquête, l'attaque s'est produite dans la localité de Gorki-2, dans le district municipal d'Odintsovo, dans la région de Moscou. Elle a également fait «des blessés», a affirmé sur Telegram la déléguée régionale pour les droits de l'Enfant, Ksenia Michonova, sans plus de précisions. Les motifs de l'assaillant ne sont pas connus dans l'immédiat.

Des attaques plus fréquentes

En septembre 2024, trois adolescents et une professeure avaient été blessés par un élève qui les avait attaqués avec un marteau dans une école de Tchéliabinsk, dans l'Oural.

Autrefois rarissimes, les attaques armées dans des établissements scolaires, parfois mortelles, ont tendance à devenir plus nombreuses en Russie depuis quelques années, notamment dans des attaques à l'arme à feu malgré des lois très restrictives et récemment renforcées.

