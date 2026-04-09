DE
FR

Par des agents masqués
Après une célèbre ONG, Poutine s'attaque au média indépendant Novaïa Gazeta

Des perquisitions sont en cours ce jeudi dans les locaux du média indépendant Novaïa Gazeta à Moscou. Des agents masqués du Comité d'enquête russe ont investi la rédaction, empêchant l'accès des avocats.
Publié: il y a 50 minutes
Photo: keystone-sda.ch
Post carré.png
AFP Agence France-Presse

Des perquisitions menées par des membres des forces de sécurité sont en cours jeudi dans les locaux du média indépendant russe Novaïa Gazeta à Moscou, a annoncé le journal sur les réseaux sociaux.

«Vers midi» (11h00 en Suisse), des agents «portant des masques sont entrés dans les locaux de la rédaction», a affirmé Novaïa Gazeta sur les réseaux sociaux. «Nous ne connaissons pas la raison. Ils ne laissent pas entrer les avocats de la rédaction dans les locaux où se trouve également une partie des employés», a précisé ce média.

Un journaliste de l'AFP sur place a constaté que deux véhicules du Comité d'enquête russe, organe chargé de la plupart des enquêtes dans le pays, étaient garés dans la cour devant les bureaux.

Souvent dans le viseur

Novaïa Gazeta, l'un des rares médias indépendants en Russie, s'est souvent retrouvé dans le viseur des autorités en raison de ses enquêtes sur les violations des droits humains.

L'engagement de ce média, notamment dans la couverture des violations des droits de l'homme en Tchétchénie, a coûté la vie à plusieurs de ses collaborateurs. Parmi eux: Anna Politkovskaïa, abattue en octobre 2006 dans le hall de son immeuble à Moscou.

A lire aussi
Londres déjoue une mission d’espionnage russe dans l’Atlantique Nord
Activités suspectes
Londres déjoue une mission d’espionnage russe dans l’Atlantique Nord
La Cour suprême russe désigne l’ONG Memorial comme une «organisation extrémiste»
Une décision controversée
La Russie désigne une ONG prix Nobel de la paix comme «extrémiste»

Dmitri Mouratov, alors rédacteur en chef, a reçu le prix Nobel de la paix en 2021, récompensant ses «efforts dans la protection de la liberté d'expression» à la tête du journal.

Le journal, édité auparavant plusieurs fois par semaine, a cessé de paraître après l'introduction de la censure militaire au début de l'offensive russe à grande échelle contre l'Ukraine en février 2022. Novaïa Gazeta continue cependant d'exister notamment sur internet.

Découvrez nos contenus sponsorisés
Contre le stress au bureau, les conseils de l’experte d’Helsana
Présenté par
Contre le stress au bureau, les conseils de l’experte d’Helsana
Des e-mails le dimanche soir?
Pourquoi les managers d’Helsana devraient y renoncer
Ils ne repartent qu'une fois votre e-bike parfaitement réglé
Avec vidéo
Présenté par
Ils ne repartent qu'une fois votre e-bike parfaitement réglé
En route avec l'équipe de livraison e-FRAMER
Ils ne repartent qu'une fois votre e-bike parfaitement réglé
Voici le plus grand maillot de football de Suisse
Présenté par
Voici le plus grand maillot de football de Suisse
Participez à un tifo de 250 mètres carrés!
Voici le plus grand maillot de football de Suisse
La Suisse rétrécit. Mais votre liberté, elle, s'agrandit
Présenté par
La Suisse rétrécit. Mais votre liberté, elle, s'agrandit
Leapmotor B10 Hybrid EV
La Suisse rétrécit. Mais votre liberté, elle, s'agrandit
7 vins pour un brunch de Pâques réussi
Présenté par
7 vins pour un brunch de Pâques réussi
Que servir avec la tresse, le saumon et les œufs brouillés?
7 vins pour un brunch de Pâques réussi
«Waouh, elle se conduit toute seule!»
Présenté par Lexus
«Waouh, elle se conduit toute seule!»
«steer-by-wire» de la nouvelle Lexus RZ
«Waouh, elle se conduit toute seule!»
Qui, en Suisse, connaît la formule secrète du Coca-Cola?
Présenté par
Qui, en Suisse, connaît la formule secrète du Coca-Cola?
«Made in Switzerland» depuis 90 ans
Qui, en Suisse, connaît la formule secrète du Coca-Cola?
Micropauses et sensibilisation plutôt que politique du pansement
Présenté par
Micropauses et sensibilisation plutôt que politique du pansement
Micropauses et sensibilisation
Micropauses et sensibilisation plutôt que politique du pansement
Articles les plus lus
    Articles les plus lus