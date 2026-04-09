La Cour suprême russe a classé jeudi l'ONG Memorial, prix Nobel de la paix 2022, comme «organisation extrémiste». Une décision controversée qui intensifie la répression contre la société civile en Russie.

La Cour suprême russe désigne l’ONG Memorial comme une «organisation extrémiste»

La Cour suprême russe désigne l’ONG Memorial comme une «organisation extrémiste»

AFP Agence France-Presse

La Cour suprême russe a déclaré jeudi l'ONG russe Memorial, prix Nobel de la paix en 2022, «organisation extrémiste», une décision qui facilitera toute poursuite contre ses soutiens.

La Cour a validé la requête des procureurs de «reconnaître le mouvement public international Memorial comme organisation extrémiste et d'interdire ses activités et celles de toutes ses divisions structurelles au sein de la Fédération de Russie», a déclaré le juge, cité par l'agence d'État RIA à l'issue d'une séance à huis-clos.

Le Centre pour la protection des droits humains Memorial, émanation informelle en Russie de Memorial, déjà dissoute en 2021, a dénoncé une décision «illégale» qui «marque une nouvelle étape dans la pression politique sur la société civile russe».