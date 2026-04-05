Zelensky est arrivé à Damas pour des discussions avec le président syrien
Le président ukrainien Volodymyr Zelesnky est arrivé à Damas en Syrie pour des discussions avec son homologue syrien Ahmed Al-Chareh, a indiqué dimanche un haut responsable à l'AFP.
L'avion de Zelensky «a atterri à Damas» pour une visite du président ukrainien, accompagné du ministre turc des Affaires étrangères Hakan Fidan, sur «la coopération entre les pays» et «la situation sécuritaire dans la région», a indiqué cette source.
Source: AFP
L'Ukraine frappe un oléoduc russe près de la frontière avec la Finlande
L'Ukraine a visé avec des drones un oléoduc près du port russe stratégique de Primorsk sur la mer Baltique, les autorités russes affirmant qu'il n'y a pas eu de dégâts malgré une fuite.
Tôt dimanche matin, le gouverneur de la région de Leningrad, Alexandre Drozdenko, a indiqué que «des débris (de drones abattus) ont endommagé une portion d'un oléoduc près du port de Primorsk», près de la frontière finlandaise, et qu'un «brûlage sécurisé» était en cours sur cette portion.
Les défenses anti-aériennes russes ont détruit 19 drones et aucune victime n'a été signalée, selon les autorités russes. Deux heures plus tard, Alexandre Drozdenko a affirmé que «d'après les dernières informations, l'oléoduc dans la zone de Primorsk n'a pas été endommagé». «La fuite de pétrole a été causée par l'impact d'un éclat de shrapnel sur l'un des réservoirs de pétrole», a-t-il indiqué.
L'Ukraine «a une fois encore frappé le port Transneft de Primorsk» avec des drones, a affirmé de son côté le commandant des forces de drones de l'armée ukrainienne Robert Brovdi. Il a ajouté qu'une autre frappe de drones avait également visé une raffinerie du géant russe Lukoil à Kstovo dans la région de Nijni-Novgorod.
Source: AFP
Ukraine: cinq morts et 19 blessés dans une frappe russe sur un marché
Une frappe de drone russe sur un marché dans la ville de Nikopol dans la région de Dnipropetrovsk dans le centre-est de l'Ukraine samedi matin a fait cinq morts et 19 blessés selon les autorités locales.
«Cinq personnes ont été tuées – trois femmes et deux hommes» et 19 ont été blessées, dont une jeune fille de 14 ans qui se trouve dans un état critique, a indiqué sur Telegram le chef de l'administration militaire de la région de Dnipropetrovsk Oleksandr Ganja.
La frappe a eu lieu vers 09h50 locales (06h50 GMT) selon le bureau du procureur régional.
Source: AFP
La région de Kiev ciblée par une attaque massive
La Russie a lancé contre l'Ukraine vendredi matin «près de 500 drones et missiles de croisière», a dénoncé sur la plateforme X le ministre des Affaires étrangères, Andriï Sybiga, y voyant la réponse «brutale» de Moscou à une proposition de trêve de Pâques formulée par Kiev.
«La région de Kiev est une nouvelle fois la cible d'une vaste attaque ennemie de missiles et de drones», indique le chef de l'administration militaire régionale, Mykola Kalachnyk, déplorant au moins un mort. Il a appelé les habitants «à se mettre immédiatement à l'abri». L'Ukraine évoque «près de 500 drones et missiles» qui se sont abattus sur le pays.
Cette vaste attaque aérienne, illustrant un nouvel épisode de raid en pleine journée, a poussé la compagnie ukrainienne d'électricité Ukrenergo à annoncer des coupures d'électricité d'urgence «dans plusieurs régions» du pays.
Source: ATS & AFP
Des frappes russes font au moins deux morts et des dizaines de blessés
Des frappes russes jeudi en Ukraine ont fait au moins deux morts et des dizaines de blessés, selon des sources officielles ukrainiennes, la Russie intensifiant ses attaques meurtrières à un moment où les négociations de paix sont au point mort.
Au moins neuf personnes ont été blessées dans des frappes sur Droujkivka, dans la région orientale de Donetsk, en proie à d'intenses combats, a dit sur les réseaux sociaux Vadym Filachkine, un responsable régional.
Source: AFP
La Russie a lancé en mars un nombre record de drones depuis le début de la guerre
La Russie a visé l'Ukraine en mars avec un nombre record de drones depuis le début de la guerre déclenchée en février 2022, selon une analyse de données ukrainiennes réalisée jeudi par l'AFP.
Les forces russes ont lancé 6462 drones, un nombre incluant notamment une attaque sans précédent le 24 mars avec près de 1000 drones tirés en 24 heures, selon une compilation des données fournies chaque jour par l'armée de l'air ukrainienne.
Source: AFP
Un site énergétique russe ciblé par des drones, l'attaque «repoussée»
Une infrastructure énergétique dans le sud de la Russie garantissant la livraison de gaz à la Turquie a été ciblée dans la nuit par une attaque de drones, qui a été repoussée, a indiqué jeudi le groupe Gazprom.
La station de compression Russkaïa «a été la cible d'une attaque de trois drones», a-t-il dit sur Telegram, précisant que celle-ci avait été «repoussée» par les forces de défense. En mars, le Kremlin avait accusé Kiev d'une attaque de drones «irresponsable» contre cette même installation, située dans la région de Krasnodar.
Source: AFP
Zelensky dit avoir eu une discussion téléphonique «positive» avec les émissaires américains
Volodymyr Zelensky a affirmé avoir eu mercredi un appel «positif» par visioconférence avec les émissaires américains Steve Witkoff et Jared Kushner, le sénateur Lindsey Graham et le secrétaire général de l'Otan, Mark Rutte, afin de discuter des efforts pour mettre fin au conflit déclenché par l'invasion russe en février 2022.
«Nous avons convenu de renforcer les garanties de sécurité et j'ai d'ores et déjà chargé notre équipe d'actualiser rapidement les documents afin que les garanties de sécurité pour l'Ukraine soient solides, que la perspective de la reconstruction d'après-guerre soit réaliste et que tout soit opérationnel», a affirmé le président ukrainien, dans son allocution quotidienne.
Source: AFP
La Russie a lancé plus de 360 drones contre l'Ukraine
La Russie a lancé contre l'Ukraine plus de 360 drones entre 8h et 18h locales mercredi, a annoncé l'armée de l'air ukrainienne, un nouvel épisode d'attaque aérienne massive en plein jour contre le pays, habituellement ciblé la nuit.
La semaine dernière, Moscou avait lancé l'une des plus vastes attaques en plein jour contre l'Ukraine, depuis l'invasion russe en 2022, avec plus de 400 drones. Dans la nuit de mardi à mercredi, le pays a été visé par 339 drones, selon l'armée de l'air.
Source: AFP
La Russie conteste toute proposition «claire» de Kiev pour une trêve
La Russie n'a pas vu «d'initiative clairement formulée» de la part de Kiev sur une trêve de Pâques en Ukraine, a affirmé mardi le porte-parole du Kremlin Dmitri Peskov après une proposition de trêve énergétique avancée par le président ukrainien la veille.
Le dirigeant ukrainien Volodymyr Zelensky «doit assumer ses responsabilités et prendre les décisions appropriées afin que nous aboutissions à la paix, et non à une trêve», a également affirmé Dmitri Peskov lors de son point quotidien à la presse.
Source: AFP