L'Ukraine frappe un oléoduc russe près de la frontière avec la Finlande

L'Ukraine a visé avec des drones un oléoduc près du port russe stratégique de Primorsk sur la mer Baltique, les autorités russes affirmant qu'il n'y a pas eu de dégâts malgré une fuite.

Tôt dimanche matin, le gouverneur de la région de Leningrad, Alexandre Drozdenko, a indiqué que «des débris (de drones abattus) ont endommagé une portion d'un oléoduc près du port de Primorsk», près de la frontière finlandaise, et qu'un «brûlage sécurisé» était en cours sur cette portion.

Les défenses anti-aériennes russes ont détruit 19 drones et aucune victime n'a été signalée, selon les autorités russes. Deux heures plus tard, Alexandre Drozdenko a affirmé que «d'après les dernières informations, l'oléoduc dans la zone de Primorsk n'a pas été endommagé». «La fuite de pétrole a été causée par l'impact d'un éclat de shrapnel sur l'un des réservoirs de pétrole», a-t-il indiqué.

L'Ukraine «a une fois encore frappé le port Transneft de Primorsk» avec des drones, a affirmé de son côté le commandant des forces de drones de l'armée ukrainienne Robert Brovdi. Il a ajouté qu'une autre frappe de drones avait également visé une raffinerie du géant russe Lukoil à Kstovo dans la région de Nijni-Novgorod.

Source: AFP