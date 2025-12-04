Le recours aux avoirs russes pour l'Ukraine aura des «conséquences considérables» pour l'UE

Le recours aux avoirs russes gelés en Europe pour financer l'Ukraine aura des «conséquences considérables» pour l'Union européenne, a déclaré l'ambassadeur russe à Berlin vendredi, au moment où le chancelier allemand et le Premier ministre belge doivent discuter du sujet.

«Toute opération avec les avoirs souverains de la Russie sans l'accord de la Russie serait du vol. Et il est clair que le vol de fonds de l'Etat russe aura des conséquences d'ampleur», a dit, dans un communiqué envoyé à l'AFP, l'ambassadeur de Russie à Berlin, Sergueï Netchaïev.

Selon lui, la réputation de l'UE dans le monde des affaires «pourrait être détruite», évoquant aussi d'«interminables procédures judiciaires«, et un «chemin vers l'anarchie juridique et la destruction des fondements du système financier mondial» dont l'Europe serait la première victime. «Nous sommes confiants sur le fait que Bruxelles et Berlin comprennent cela», a-t-il estimé.