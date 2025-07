Le séisme a retenti au large de la péninsule russe de Kamtchatka (image d'archives). Photo: snowave_kamtchatka

Une alerte au tsunami a été émise par les autorités américaines et japonaises dans le Pacifique après qu'un séisme de magnitude 8,7 a frappé au large des côtes russes de la péninsule du Kamtchatka vers 1h35, heure Suisse GMT mardi, selon l'Institut américain de géophysique (USGS). Le tremblement de terre s'est produit, selon l'USGS, à 19,3 kilomètres de profondeur, à environ 136 kilomètres de la ville de Petropavlovsk-Kamtchatski, capitale de la région du Kamtchatka.

Les autorités japonaises ont alerté sur le risque d'un tsunami d'un mètre de hauteur sur ses côtes. «Des tsunamis se produiront à répétition. Ne vous aventurez pas en mer et ne vous approchez pas des côtes tant que l'alerte n'est pas levée», a averti l'autorité météorologique. Selon le centre américain, des vagues de plus de 3 mètres pourraient s'abattre sur la Russie et à Hawaï.

Craintes jusqu'en Alaska

Le tsunami pourrait toucher les côtes de la Russie et du Japon «dans les trois prochaines heures», a écrit le centre américain des tsunami. Ce dernier alerte aussi d'un risque pour certaines zones des côtes de l'Alaska et de l'île américaine de Guam, dans le Pacifique.

Le 20 juillet, un séisme de magnitude 7,4, suivi de nombreuses répliques, s'était déroulé dans la même zone, sans faire de dégâts majeurs. La péninsule du Kamtchatka est le point de rencontre entre les plaques tectoniques du Pacifique et nord-américaine, ce qui fait de la région l'une des zones sismiques les plus actives de la planète. La péninsule russe, qui sépare la mer d'Okhotsk et l'océan Pacifique, est "l'une des régions les plus exposées aux séismes dans le monde", selon le service américain de géophysique.

