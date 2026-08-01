DE
FR

Cause inconnue
Au moins trois morts dans une explosion à Moscou

Une explosion dans un café à Moscou a fait trois morts et quinze blessés samedi soir à 20h10. La police n'a pas encore déterminé la cause de l'incident.
Publié: il y a 8 minutes
Une explosion dans un café à Moscou fait au moins 3 morts. (image d'illustration)
Photo: AFP
Post carré.png
AFP Agence France-Presse

Au moins trois personnes ont été tuées et quinze autres blessées samedi dans une explosion survenue dans un café à Moscou, a indiqué la police de la capitale russe, qui n'a pas précisé dans l'immédiat la cause de l'incident.

«D'après les informations dont nous disposons, une explosion s'est produite aujourd'hui vers 20H10 (17H10 GMT) à proximité d'un café d'été, faisant trois morts et quinze blessés de gravité variable», a indiqué la police de Moscou à l'agence de presse étatique Ria Novosti.

Découvrez nos contenus sponsorisés
Premier plongeon du CHUV dans le grand bain des SwissSkills
Présenté par
Premier plongeon du CHUV dans le grand bain des SwissSkills
L'excellence ne passe pas que par la voie académique
Premier plongeon du CHUV dans le grand bain des SwissSkills
Les meilleurs vins pour célébrer le 1er août
Présenté par
Les meilleurs vins pour célébrer le 1er août
Trinquons à la Suisse!
Les meilleurs vins pour célébrer le 1er août
Découvrez Saint-Gervais Mont-Blanc
Présenté par
Découvrez Saint-Gervais Mont-Blanc
Votre escapade en montagne à portée de train
Découvrez Saint-Gervais Mont-Blanc
Les meilleurs vins pour les jours de chaleur
Présenté par
Les meilleurs vins pour les jours de chaleur
Un verre de fraîcheur
Les meilleurs vins pour les jours de chaleur
Comment les entreprises forment les champions de demain
Présenté par
Comment les entreprises forment les champions de demain
Les recettes gagnantes
Comment les entreprises forment les champions de demain
9 conseils incroyables pour des vacances en Allemagne
Présenté par
9 conseils incroyables pour des vacances en Allemagne
De la Forêt-Noire à la mer
9 conseils incroyables pour des vacances en Allemagne
Peut-on faire de la randonnée en baskets?
Présenté par
Peut-on faire de la randonnée en baskets?
Le point de vue d'un expert
Peut-on faire de la randonnée en baskets?
Comment le coaching aide contre le surpoids, l'hypertension et le diabète
Présenté par
Comment le coaching aide contre le surpoids, l'hypertension et le diabète
Vivre plus sainement plutôt qu'avaler des médicaments
Comment le coaching aide contre le surpoids, l'hypertension et le diabète
Articles les plus lus
    Articles les plus lus