Au moins trois morts dans une explosion à Moscou

AFP Agence France-Presse
Au moins trois personnes ont été tuées et quinze autres blessées samedi dans une explosion survenue dans un café à Moscou, a indiqué la police de la capitale russe, qui n'a pas précisé dans l'immédiat la cause de l'incident.
«D'après les informations dont nous disposons, une explosion s'est produite aujourd'hui vers 20H10 (17H10 GMT) à proximité d'un café d'été, faisant trois morts et quinze blessés de gravité variable», a indiqué la police de Moscou à l'agence de presse étatique Ria Novosti.
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