DE
FR

Pour exploitation sexuelle de femmes
La Roumanie maintient le contrôle judiciaire de l'influenceur masculiniste Andrew Tate

La justice roumaine a prolongé mardi le contrôle judiciaire d’Andrew Tate dans un deuxième dossier. L’influenceur est accusé depuis 2022 d’avoir exploité sexuellement plusieurs femmes, dont des mineures, en Roumanie.
Publié: 20:17 heures
|
Dernière mise à jour: il y a 53 minutes
1/2
Andrew Tate est accusé d'avoir duppé des femmes à des fins d'exploitation sexuelle.
Photo: keystone-sda.ch

La justice roumaine a décidé mardi de maintenir dans un deuxième dossier le contrôle judiciaire imposé à l'influenceur masculiniste britannico-américain Andrew Tate, après la levée la veille de celui qui le frappait dans une première affaire de traite d'êtres humains.

La défense de l'influenceur de 39 ans et de son frère Tristan avait fait valoir lundi la décision du tribunal de Bucarest, qui révoquait la mesure de contrôle judiciaire, accusés en Roumanie depuis 2022 d'avoir dupé plusieurs femmes à des fins d'exploitation sexuelle, y compris des mineures. Mais dans le cadre d'un autre dossier, le tribunal a rejeté mardi comme «infondée» la requête d'Andrew Tate et a ordonné «la prolongation de la mesure préventive de contrôle judiciaire», selon un communiqué envoyé à l'AFP.

L'équipe de l'influenceur suivi par 11 millions de personnes sur la plateforme X a refusé de commenter.

Affaires de viol

Andrew Tate doit également répondre de faits présumés de viol. Son frère et lui ont été détenus pendant plusieurs mois, puis placés en résidence surveillée avant d'être soumis au contrôle judiciaire.

Fin mars, la police britannique a annoncé avoir rouvert une enquête à la suite d'accusations par des femmes de faits de viol et d'agression sexuelle en 2014 et 2015.

Découvrez nos contenus sponsorisés
Voici le plus grand maillot de football de Suisse
Présenté par
Voici le plus grand maillot de football de Suisse
Participez à un tifo de 250 mètres carrés!
Voici le plus grand maillot de football de Suisse
La Suisse rétrécit. Mais votre liberté, elle, s'agrandit
Présenté par
La Suisse rétrécit. Mais votre liberté, elle, s'agrandit
Leapmotor B10 Hybrid EV
La Suisse rétrécit. Mais votre liberté, elle, s'agrandit
7 vins pour un brunch de Pâques réussi
Présenté par
7 vins pour un brunch de Pâques réussi
Que servir avec la tresse, le saumon et les œufs brouillés?
7 vins pour un brunch de Pâques réussi
«Waouh, elle se conduit toute seule!»
Présenté par Lexus
«Waouh, elle se conduit toute seule!»
«steer-by-wire» de la nouvelle Lexus RZ
«Waouh, elle se conduit toute seule!»
Qui, en Suisse, connaît la formule secrète du Coca-Cola?
Présenté par
Qui, en Suisse, connaît la formule secrète du Coca-Cola?
«Made in Switzerland» depuis 90 ans
Qui, en Suisse, connaît la formule secrète du Coca-Cola?
Micropauses et sensibilisation plutôt que politique du pansement
Présenté par
Micropauses et sensibilisation plutôt que politique du pansement
Micropauses et sensibilisation
Micropauses et sensibilisation plutôt que politique du pansement
Quel barbecue est vraiment fait pour vous?
Présenté par
Quel barbecue est vraiment fait pour vous?
Trouver votre gril idéal grâce à ce test
Quel barbecue est vraiment fait pour vous?
Quel vélo électrique est fait pour vous?
Présenté par
Quel vélo électrique est fait pour vous?
Faites le test et trouvez votre modèle idéal
Quel vélo électrique est fait pour vous?
Articles les plus lus
    Articles les plus lus