DE
FR

Protection des jeunes
La Norvège va interdire les réseaux sociaux aux moins de 16 ans

La Norvège veut interdire l'accès aux réseaux sociaux aux moins de 16 ans dès 2027. Le gouvernement prévoit une loi obligeant les géants de la tech à vérifier l'âge des utilisateurs.
Publié: 09:25 heures
|
Dernière mise à jour: 09:28 heures
Après la France, l'Espagne et d'autres pays, la Norvège veut protéger les jeunes des réseaux sociaux.
Photo: keystone-sda.ch
Post carré.png
AFP Agence France-Presse

Le gouvernement norvégien va présenter un projet de loi pour interdire l'accès aux réseaux sociaux aux jeunes de moins de 16 ans, a-t-il annoncé vendredi. «Il s'agit d'une mesure importante pour protéger le quotidien numérique» des mineurs, a déclaré le Premier ministre Jonas Gahr Store.

A lire aussi
La Turquie adopte une loi pour interdire les réseaux sociaux aux moins de 15 ans
Plusieurs pays en débattent
Les réseaux sociaux désormais interdits aux moins de 15 ans en Turquie
Fortnite, Minecraft et Roblox sommés de s'expliquer sur la protection des mineurs
Protection des mineurs
Fortnite, Minecraft et Roblox sommés de s'expliquer

«Nous présentons ce projet de loi parce que nous voulons d'une enfance où les enfants puissent être des enfants. Le jeu, l'amitié et la vie quotidienne ne doivent pas être accaparés par les algorithmes et les écrans», a-t-il ajouté dans un communiqué. Le texte sera présenté d'ici la fin de l'année, précise le gouvernement. Avec cette nouvelle loi, les géants de la tech seront tenus de vérifier l'âge de leurs jeunes utilisateurs.

Dans la lignée de l'Australie et la Turquie

Plusieurs pays européens ont déjà annoncé leur intention d'instaurer une majorité numérique pour les réseaux sociaux, comme la France, l'Espagne ou le Danemark. D'autres, comme l'Australie ou la Turquie, l'ont déjà adoptée.

La Commission européenne a également affiché sa détermination à agir pour protéger les enfants et adolescents, notamment en présentant à la mi-avril une application de vérification d'âge bientôt mise à disposition des citoyens européens. En Norvège, cette limite d'âge s'appliquera à partir du 1er janvier de l'année où le jeune fêtera ses 16 ans.

Mesures jugées efficaces

«J'attends des entreprises technologiques qu'elles veillent au respect de la limite d'âge. On ne peut pas laisser aux enfants la responsabilité de se tenir à l'écart des plateformes qu'ils n'ont pas le droit d'utiliser. Cette responsabilité incombe aux entreprises qui fournissent ces services. Elles doivent mettre en place une vérification efficace de l'âge et respecter la loi dès le premier jour», a souligné Karianne Tung, ministre de la Numérisation et de l'Administration publique.

Le nombre d'enfants disposant d'un téléphone portable et utilisant les réseaux sociaux est en déclin, signe de l'efficacité de ce type de mesures de restriction, selon le gouvernement.

Découvrez nos contenus sponsorisés
Le bon vieux bouchon a-t-il fait son temps?
Présenté par
Le bon vieux bouchon a-t-il fait son temps?
La capsule à vis vaut mieux que sa réputation
Le bon vieux bouchon a-t-il fait son temps?
Comment la ménopause bouleverse vie et carrière
Présenté par
Comment la ménopause bouleverse vie et carrière
Un défi ignoré
Comment la ménopause bouleverse vie et carrière
«Aucun médicament ne peut remplacer le sport»
Présenté par
«Aucun médicament ne peut remplacer le sport»
Un médecin du sport bâlois démonte les mythes sur l'exercice
«Aucun médicament ne peut remplacer le sport»
Connais-tu ces 14 destinations d’excursion au bord de l’eau?
Présenté par
Connais-tu ces 14 destinations d’excursion au bord de l’eau?
Quatre régions pour tous les goûts
Connais-tu ces 14 destinations d’excursion au bord de l’eau?
Mieux vaut ne pas réagir trop tard et faire analyser son chauffage au sol
Présenté par
Mieux vaut ne pas réagir trop tard et faire analyser son chauffage au sol
Un expert prévient
Les vieux chauffages au sol sont à risque
Pourquoi notre corps sabote la perte de poids?
Présenté par
Pourquoi notre corps sabote la perte de poids?
Nouvelle étude sur les connaissances nutritionnelles et la réalité
Pourquoi notre corps sabote la perte de poids?
Voici à quoi ressemble un design «Best of the Best»
Présenté par
Voici à quoi ressemble un design «Best of the Best»
Détails de la Volvo EX30
Voici à quoi ressemble un design «Best of the Best»
Articles les plus lus
    Articles les plus lus