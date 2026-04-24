La Norvège veut interdire l'accès aux réseaux sociaux aux moins de 16 ans dès 2027. Le gouvernement prévoit une loi obligeant les géants de la tech à vérifier l'âge des utilisateurs.

La Norvège va interdire les réseaux sociaux aux moins de 16 ans

La Norvège va interdire les réseaux sociaux aux moins de 16 ans

AFP Agence France-Presse

Le gouvernement norvégien va présenter un projet de loi pour interdire l'accès aux réseaux sociaux aux jeunes de moins de 16 ans, a-t-il annoncé vendredi. «Il s'agit d'une mesure importante pour protéger le quotidien numérique» des mineurs, a déclaré le Premier ministre Jonas Gahr Store.

«Nous présentons ce projet de loi parce que nous voulons d'une enfance où les enfants puissent être des enfants. Le jeu, l'amitié et la vie quotidienne ne doivent pas être accaparés par les algorithmes et les écrans», a-t-il ajouté dans un communiqué. Le texte sera présenté d'ici la fin de l'année, précise le gouvernement. Avec cette nouvelle loi, les géants de la tech seront tenus de vérifier l'âge de leurs jeunes utilisateurs.

Dans la lignée de l'Australie et la Turquie

Plusieurs pays européens ont déjà annoncé leur intention d'instaurer une majorité numérique pour les réseaux sociaux, comme la France, l'Espagne ou le Danemark. D'autres, comme l'Australie ou la Turquie, l'ont déjà adoptée.

La Commission européenne a également affiché sa détermination à agir pour protéger les enfants et adolescents, notamment en présentant à la mi-avril une application de vérification d'âge bientôt mise à disposition des citoyens européens. En Norvège, cette limite d'âge s'appliquera à partir du 1er janvier de l'année où le jeune fêtera ses 16 ans.

Mesures jugées efficaces

«J'attends des entreprises technologiques qu'elles veillent au respect de la limite d'âge. On ne peut pas laisser aux enfants la responsabilité de se tenir à l'écart des plateformes qu'ils n'ont pas le droit d'utiliser. Cette responsabilité incombe aux entreprises qui fournissent ces services. Elles doivent mettre en place une vérification efficace de l'âge et respecter la loi dès le premier jour», a souligné Karianne Tung, ministre de la Numérisation et de l'Administration publique.

Le nombre d'enfants disposant d'un téléphone portable et utilisant les réseaux sociaux est en déclin, signe de l'efficacité de ce type de mesures de restriction, selon le gouvernement.