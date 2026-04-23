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De plus en plus de pays en débattent
La Turquie adopte une loi pour interdire les réseaux sociaux aux moins de 15 ans

Le Parlement turc a adopté une loi interdisant l'accès aux réseaux sociaux aux moins de 15 ans. Les plateformes devront vérifier l'âge des utilisateurs et empêcher l'inscription des mineurs concernés, selon les médias turcs.
Publié: 02:25 heures
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Dernière mise à jour: 02:36 heures
Grâce à cette loi, les parents disposeront d'outils pour contrôler le temps passé devant les écrans et les dépenses en ligne.
Photo: Shutterstock
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AFP Agence France-Presse

Un texte interdisant les réseaux sociaux aux moins de 15 ans a été adopté mercredi soir par le parlement turc, a rapporté l'agence étatique turque Anadolu. Selon cette loi, les moins de 15 ans ne pourront pas s'inscrire sur les réseaux sociaux et les plateformes numériques seront tenues de mettre en place des systèmes de vérification de l'âge, a précisé la chaîne turque d'information NTV.

Les parents disposeront d'outils pour contrôler le temps passé devant les écrans et les dépenses en ligne, tandis «qu'en cas d'urgence» les principales plateformes de réseaux sociaux devront intervenir dans l'heure suivant la diffusion de contenus préjudiciables, a ajouté NTV. La loi entrera six mois après sa publication dans le journal officiel, a précisé Anadolu.

Plusieurs pays débattent d'une interdiction d'accès des moins de 15 ans aux réseaux sociaux. Emmanuel Macron a appelé la semaine dernière à instaurer une «journée sans connexion» mensuelle pour les jeunes, afin qu'ils retrouvent la lecture ou le sport, «la vitalité de la vie réelle», avant une réunion de «coordination» européenne sur l'interdiction des réseaux sociaux aux moins de quinze ans.

La semaine dernière, la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, et les dirigeants de douze pays de l'UE (Allemagne, Autriche, Chypre, Espagne, Grèce, Irlande, Italie, Pays-Bas, Pologne, Portugal, République tchèque, Slovénie) ont débattu d'une restriction similaire concernant l'accès aux réseaux sociaux pour les enfants. Soit «le double» des Etats initialement volontaires à l'automne dernier, ce qui montre que la mesure «gagne du terrain», s'est félicité le président français.

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