L'Australie somme Fortnite, Roblox et Minecraft d'expliquer leurs mesures contre les comportements prédateurs visant les enfants, sous peine d'amendes. La majorité des jeunes Australiens jouent en ligne, un terrain exploité par des criminels.

Fortnite, Minecraft et Roblox sommés de s'expliquer sur la protection des mineurs

Fortnite, Minecraft et Roblox sommés de s'expliquer sur la protection des mineurs

AFP Agence France-Presse

Un organisme australien de surveillance d'Internet a annoncé mercredi avoir envoyé des mises en demeure à plusieurs plateformes de jeux en ligne, comme Fortnite, Roblox et Minecraft, pointant des comportements d'«adultes prédateurs» pour viser les enfants. La Commission pour la sécurité en ligne (eSafety Commission) australienne exige que ces géants expliquent les mesures prises pour éliminer les comportements dangereux, sous peine d'une amende.

La majorité des enfants du pays jouent à des jeux en ligne, constate la responsable de la commission, Julie Inman Grant. «Les adultes prédateurs le savent et ciblent les enfants en les manipulant ou en intégrant des discours terroristes et violents dans le "gameplay" (expérience de jeu, ndlr)», explique-t-elle. Les plateformes de jeux en ligne Roblox, Minecraft, Fortnite et Steam devront démontrer comment elles identifient et éliminent les éléments dangereux, a déclaré Mme Inman Grant.

Réseaux sociaux déjà interdits aux moins de 16 ans

«Nous avons vu de nombreux médias rapporter des cas de manipulation sur ces quatre plateformes, ainsi que des "gameplay" basés sur le terrorisme et l'extrémisme violent», explique-t-elle, décrivant par exemple des jeux recréant des tueries de masse et des camps de concentration de la Seconde Guerre mondiale. Roblox s'est défendu auprès de l'AFP, assurant avoir mis en place des règles strictes interdisant les contenus extrêmes.

«Nous nous réjouissons de collaborer avec eSafety sur ce sujet important», a assuré la plateforme. L'Australie a interdit en décembre 2025 l'accès des réseaux sociaux les plus populaires aux mineurs âgés de moins de 16 ans, expliquant vouloir protéger les jeunes d'"algorithmes prédateurs» mettant en avant des contenus sexuels et violents. Trois mois après l'entrée en vigueur de cette mesure, la commission pour la sécurité en ligne a estimé qu'une «proportion importante des enfants australiens» utilisait toujours ces réseaux sociaux.