Des archéologues découvrent une ville engloutie sous un lac

Des chercheurs ont découvert les vestiges d'une cité médiévale dans le lac Issyk-Köl, jadis un important comptoir commercial sur la Route de la Soie. Ces découvertes promettent d'apporter un éclairage nouveau sur le patrimoine culturel du Kirghizistan.

1/2 Des scientifiques russes et kirghizes ont découvert les traces d'une colonie disparue dans le lac Issyk-Köl. Photo: Académie des sciences de Russie

Angela Rosser et BliKI

Des chercheurs de l'Académie des sciences de Russie ont fait une découverte impressionnante dans l'est du Kirghizistan. Sous la surface du lac Issyk-Köl, ils ont trouvé les traces d'une ville engloutie. Selon «Heritage Daily», les archéologues ont découvert un cimetière médiéval, des structures en briques et de nombreux récipients en céramique pendant leurs fouilles dans la partie nord-ouest du lac. Le lac Issyk-Köl, le huitième le plus profond du monde, était un point d'arrêt important sur la route de la soie au Moyen Age.

Des structures de bâtiments

Différentes structures ont été découvertes dans quatre zones sous-marines à des profondeurs allant de un à quatre mètres. Les archéologues ont notamment découvert des bâtiments en briques – l'un d'entre eux contenait même un meuble, témoignant de la présence d'un ancien moulin à grains. Des structures en pierre effondrées, des poutres en bois et des vestiges d'un édifice public, probablement une mosquée, une madrasa (école religieuse) ou un hammam, ont également été révélés.

«Le site que nous étudions était une ville ou un centre commercial important sur une section clé de la route de la soie», explique Valerii Kolchenko, de l'Académie nationale des sciences de la République kirghize.

La colonie dévastée

Les chercheurs supposent qu'un grave tremblement de terre survenu au XVème siècle a dévasté la région et inondé la colonie, entraînant finalement son abandon.

Des fouilles complémentaires ont permis de déterrer un cimetière musulman datant des XIIIème et XIVème siècles et ont révélé des traces d'un agrandissement ultérieur de la cité. Dans une quatrième zone, les chercheurs ont exhumé des structures rondes et rectangulaires en briques de terre crue. Les fouilles menées par l'Institut d'archéologie de l'Académie des sciences de Russie et l'Académie nationale des sciences du Kirghizistan servent la recherche et la protection du patrimoine subaquatique du lac Issyk-Köl.