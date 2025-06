L'offensive estivale russe a commencé: les assaillants lancent un nombre record de missiles et de drones vers l'Ukraine. Mais le coup final est probablement encore à venir. Une chose est sûre: les Ukrainiens vont passer un été difficile.

Les bombes russes touchent également la capitale Kiev. Photo: imago/Ukrinform

Guido Felder

Malgré de timides rapprochements à la table des négociations, la guerre en Ukraine fait toujours rage. Elle a même gagné en intensité. Qu'il s'agisse d'attaques russes avec des missiles ou des drones, des chiffres records sont enregistrés presque chaque jour.

Et c'est indéniable: les Russes ont lancé l'offensive estivale qu'ils avaient annoncée. Bien qu'ils aient subi un coup de frein à la suite de l'attaque massive des Ukrainiens contre des aérodromes russes le 1er juin, l'été devrait être très difficile pour l'Ukraine.

Selon les services secrets ukrainiens et les experts militaires, la Russie prépare la phase décisive de sa guerre d'usure: une offensive estivale de grande envergure, considérée comme une «dernière avancée» pour briser le moral de l'Ukraine. Les attaques de drones actuelles ne sont qu'un «prélude à l'événement principal» qui approche.

Comme l'écrit «The Independent», le président russe Vladimir Poutine vise avec cette offensive une «victoire symbolique à presque n'importe quel prix». Le succès de cette offensive pourrait être décisif pour la suite de la guerre et les chances de parvenir à un cessez-le-feu.

Des essaims de drones

Au nord-est, la Russie a rassemblé environ 50'000 soldats pour établir une zone tampon d'une dizaine de kilomètres près de Soumy. Il s'agit de la région où l'armée ukrainienne a encore récemment conquis des territoires du côté russe près de Koursk, mais où elle les a entre-temps perdus.

Les Russes ont également remporté des succès dans l'oblast de Donetsk, où ils ont progressé jusqu'à l'oblast voisin de l'ouest, Dnipropetrovsk. Des centres comme les villes de Dnipro et de Soumy se rapprochent de plus en plus. C'est surtout la petite ville industrielle de Kostjantyniwka qui est âprement disputée. Selon les données ukrainiennes, les Russes y larguent jusqu'à 25 bombes par jour.

En outre, dans la région de Kostjantyniwka, la nouvelle unité de drones russes Rubikon provoque des troubles. Elle opère avec des essaims de drones qui tirent surtout sur la principale ligne d'approvisionnement des troupes ukrainiennes. En raison de leur fréquence radio spéciale, ils peuvent difficilement être écoutés et interceptés.

Encerclement au nord-est

Pour Marcel Berni, stratège à l'Académie militaire de l'EPF, c'est évident: «Les Russes ont le dessus au sol, mais ils s'accommodent pour cela de lourdes pertes.»

Selon lui, il est intéressant que la Russie attaque désormais aussi les oblasts de Soumy et de Dnipropetrovsk. Marcel Berni développe: «A long terme, les Russes devraient avoir en tête d'encercler les forces ukrainiennes dans le nord-est.»

Les deux parties tentent désormais de prendre des positions de combat favorables. Ralph D. Thiele, président de la société politico-militaire allemande et président d'Eurodefense Allemagne, déclare à Blick: «Il faut s'attendre à des offensives de plus grande envergure sous peu.»

La Russie a besoin de plus de Nord-Coréens

Selon le blogueur militaire estonien Artur Rehi, qui soutient l'Ukraine avec des livraisons d'aide et qui est suivi par plus de 700'000 abonnés sur YouTube, la Russie avait préparé l'une des plus grandes attaques contre des cibles civiles. Mais les Ukrainiens auraient fait échouer ces plans en attaquant des aérodromes militaires. Lors de ces bombardements, une quarantaine d'avions russes ont été détruits ou endommagés.

Aujourd'hui encore, la Russie est nettement supérieure en matière de munitions d'artillerie, de missiles et de drones. «L'économie de guerre russe est en plein essor et fournit plus que tout l'Occident», estime Ralph D. Thiele.

Seul le personnel semble faire défaut. Comme l'écrit l'Institute for the Study of War (ISW), les Russes veulent recruter d'autres Nord-Coréens auprès du dictateur Kim Jong Un pour les affecter au front et à d'autres tâches. Selon des estimations, près de 15'000 soldats nord-coréens seraient actuellement en service pour l'armée de Poutine.

Les Etats-Unis changent d'avis

L'Ukraine pourrait également se retrouver à la traîne parce qu'elle pourrait perdre les Etats-Unis comme partenaire, estime Thiele. Car le fait que Kiev mette le feu à la triade nucléaire russe pourrait conduire à une nouvelle escalade.

Ralph D. Thiele analyse: «L'estimation de Trump selon laquelle Zelensky est aussi dangereux pour la paix mondiale que Poutine pourrait avoir des répercussions sur le soutien matériel américain.» Déjà, des contingents de drones destinés à l'Ukraine seraient détournés vers Israël.

Les experts sont unanimes: les clés de la réussite sont actuellement du côté des Russes. Pour les Ukrainiens, l'été pourrait être difficile. Mais il pourrait être aussi celui qui mènerai à un tournant décisif dans la guerre.