Quatre suspects recherchés
Plus de 600 objets des collections d'un musée volés à Bristol

Plus de 600 objets de valeur culturelle ont été volés dans un musée de Bristol en septembre. La police britannique recherche quatre suspects et a diffusé des images de vidéosurveillance pour solliciter l'aide du public dans l'identification des voleurs.
Publié: il y a 28 minutes
Les malfrats sont entrés le 25 septembre, entre 01H00 et 02H00 du matin, dans un bâtiment abritant la collection consacrée à l'Empire britannique.
Plus de 600 objets d'une «importante valeur culturelle» ont été dérobés en septembre dans les collections d'un musée de Bristol, dans le sud-ouest de l'Angleterre, a annoncé jeudi la police britannique qui recherche quatre suspects. La police, qui appelle le public à l'aider à identifier les individus, a diffusé des images de vidéosurveillance montrant ces quatre hommes dans la rue.

Ils sont entrés le 25 septembre, entre 01H00 et 02H00 du matin, dans un bâtiment abritant la collection consacrée à l'Empire britannique et au Commonwealth du Musée de Bristol, selon la police.

«Le vol de ces nombreux objets ayant une importante valeur culturelle représente une perte considérable pour la ville», a déclaré le policier chargé de l'enquête, Dan Burgan.

«Effets personnels, souvenirs, photographies»

«Ces objets, dont beaucoup ont été donnés (au musée), font partie d'une collection qui donne un aperçu d'une partie complexe de l'histoire britannique, et nous espérons que le public pourra nous aider à traduire les responsables en justice», a-t-il ajouté. «Jusqu'à présent, notre enquête a notamment porté sur les images de vidéosurveillance, ainsi que sur des investigations médico-légales», poursuit-il.

«Si vous reconnaissez les hommes sur les photos ou si vous avez vu l'un des objets potentiellement volés en vente en ligne, veuillez nous appeler», ajoute-t-il.

La collection sur l'Empire britannique et le Commonwealth est conservée par les Archives de Bristol et les Musées de Bristol, selon le site de ces derniers. Elle «documente les liens entre la Grande-Bretagne et les pays de l'Empire britannique de la fin du XIXe siècle à nos jours», et comprend des «effets personnels, souvenirs, photographies et documents des Britanniques qui ont vécu et travaillé dans les colonies», précise le site.

