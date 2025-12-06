Quatre personnes ont été arrêtées à Londres après avoir jeté de la nourriture sur la vitrine protégeant les joyaux de la couronne britannique. Cette action a été revendiquée par le groupe de désobéissance civile 'Take Back Power'.

La vitrine des joyaux de la couronne souillée par un jet de nourriture

Quatre personnes ont été arrêtées samedi après un jet de nourriture sur la vitrine protégeant les joyaux de la couronne britannique à la Tour de Londres, a annoncé la police. L'action a été revendiquée par un groupe de désobéissance civile. «Quatre manifestants ont été arrêtés, soupçonnés de dommages criminels» à la Tour de Londres samedi matin, a-t-elle indiqué, ajoutant que la célèbre forteresse avait été fermée au public le temps de mener ses investigations.

Le groupe Take Back Power ("Reprendre le pouvoir"), peu connu du public, a publié une vidéo de l'action sur X, déclarant que ses militants avaient lancé de la crème anglaise et du crumble aux pommes sur la vitrine. Celle-ci protège la couronne impériale d'apparat, le plus célèbre des joyaux de la Couronne britannique, sertie de milliers de pierres précieuses, en hermine et velours pourpre. Le monarque réserve son port aux occasions exceptionnelles.

La police a été appelée sur place peu avant 10h, et «deux personnes avaient quitté les lieux» après l'action. Mais quatre personnes ont finalement été arrêtées et placées en garde à vue, a-t-elle indiqué.

Un groupe de désobéissance civile non-violent

La vidéo de Take Back Power, qui se présente comme un groupe de désobéissance civile non-violent, montre une militante sortir une barquette contenant du crumble de son sac et l'écraser sur la vitrine de la couronne, tandis qu'un autre vide le contenu d'un récipient contenant la crème anglaise.

Vêtus de tee-shirts au nom du groupe, ils ont déclaré que «la démocratie s'était effondrée», et ont dit être venus pour «reprendre le pouvoir». Ils réclament, entre autres, l'instauration d'une Assemblée citoyenne qui pourrait «taxer les grandes fortunes et réparer la Grande-Bretagne».

Ces méthodes d'actions rappellent celles d'organisations comme Just Stop Oil, dont les militants avaient notamment aspergé de soupe les «Tournesols» de Van Gogh à la National Gallery. Ce groupe écologiste a mis fin à ses opérations chocs en mars.