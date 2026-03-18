Un site gazier majeur endommagé par des missiles au Qatar

Les principales informations à retenir:
L'Iran a confirmé le dimanche 8 mars avoir désigné Mojtaba Khamenei en tant que guide suprême. Son état de santé reste flou. Il succède à son père Ali Khamenei, mort assassiné le 28 février lors de la première attaque américano israélienne.
Les affrontements ont causé la mort de plus de 1250 personnes en Iran, selon le Croissant-rouge iranien, de 968 morts au Liban, selon le ministère libanais de la Santé, de 11 morts en Israël et de 7 soldats américains. Les ripostes iraniennes dans plusieurs pays du Golfe ont fait des dizaines de morts.
Le conflit touche aussi l'Europe: un militaire français a été tué en Irak, tandis qu'un missile a été lancé en Turquie.
Tandis que les frappes américano-israéliennes se poursuivent en Iran, Israël a étendu la guerre au Liban, bastion du Hezbollah. Le centre de Beyrouth a été frappé.
De son côté, l'Iran continue d'abattre ses missiles sur Israël, mais aussi sur les pays du Golfe – Koweït, Qatar, Bahreïn, Emirats arabes unis – abritant des bases américaines.
Face aux tensions et à la fermeture du détroit d'Ormuz par l'Iran, le prix du pétrole flambe. Les 32 pays membres de l'AIE ont massivement débloqué des réserves stratégiques de pétrole pour calmer les marchés.
«Dégâts considérables» sur un site gazier au Qatar après une attaque iranienne
L'Iran a attaqué la raffinerie de pétrole de Ras Laffan au Qatar, a annoncé le ministère de l'Intérieur qatari sur X. Les forces de la protection civile ont été déployées pour lutter contre l'incendie qui s'est déclaré suite à l'attaque. A 20h30, le ministère de l'Intérieur a annoncé que l'incendie était maîtrisé.
La compagnie énergétique nationale Qatar Energy a également confirmé l'attaque et fait état d'importants dégâts matériels. Selon la chaîne de télévision Al Jazeera, Ras Laffan abrite la plus grande usine de production de gaz naturel liquéfié (GNL) au monde.
Mercredi soir, le ministère qatari de la Défense a annoncé une nouvelle attaque iranienne contre l'installation gazière. Deux missiles balistiques ont été interceptés avec succès.
L'Iran avait menacé de s'en prendre aux infrastructures énergétiques dans le Golfe en représailles à des frappes israélo-américaines sur ses propres installations. «La Défense civile a placé le feu à Ras Laffan sous contrôle, sans faire état de blessés», a indiqué le ministère de l'Intérieur qatari dans un communiqué.
Source: AFP
La capitale de l’Arabie saoudite visée par des frappes pour la première fois
Comme d’autres Etats du Golfe, l'Arabie saoudite est régulièrement visée par des attaques de missiles et de drones depuis le début du conflit impliquant l'Iran. Selon le ministère saoudien de la Défense, plus de 400 drones ennemis et plus de 30 missiles balistiques ont été interceptés depuis le 28 février.
Jusqu’ici, les frappes iraniennes se concentraient sur l’est du pays et sur les zones côtières du golfe Persique. Mais mercredi, un cap a été franchi: la capitale Riyad a été directement visée pour la première fois. D’après Reuters, plusieurs fortes explosions ont été entendues en début de soirée. Les plus de 7 millions d’habitants ont reçu une alerte sur leur téléphone signalant une menace imminente. Dès le début du conflit, l’ambassade des Etats-Unis à Riyad avait déjà été ciblée par un drone.
Peu après 18h30 (heure suisse), le ministère de la Défense a indiqué que quatre missiles balistiques avaient été tirés en direction de la capitale. Selon les autorités, ils ont été interceptés et détruits. A ce stade, aucun dégât majeur ni blessé n’est signalé.
Allié clé des Etats-Unis dans la région, Arabie saoudite occupe une position stratégique croissante. En raison des tensions autour du détroit d’Ormuz, le royaume s’impose de plus en plus comme une plaque tournante essentielle pour les exportations de pétrole – ce qui en fait également une cible de premier plan pour Téhéran.
Trump promet de détruire un champ gazier si l'Iran attaque à nouveau un site qatari de GNL
Donald Trump a menacé mercredi de détruire l'immense champ gazier iranien de South Pars en cas de nouvelle attaque de l'Iran contre un important site qatari de production de gaz naturel liquéfié (GNL).
Le président américain a confirmé sur sa plateforme Truth Social qu'Israël avait frappé le champ gazier de South Pars mais a assuré que les Etats-Unis ne "savaient rien" de l'attaque, qui a conduit à des représailles iraniennes contre l'installation qatarie de Ras Laffan.
«Plus aucune attaque ne sera menée par Israël concernant ce champ de South Pars extrêmement important et précieux, à moins que l'Iran ne décide imprudemment d'attaquer un pays tout à fait innocent, en l'occurrence le Qatar. Dans ce cas, les Etats-Unis d'Amérique, avec ou sans l'aide ou le consentement d'Israël, détruiront massivement l'intégralité du gisement de gaz de South Pars avec une force et une puissance que l'Iran n'a jamais vues ni connues auparavant», a écrit Donald Trump.
Source: AFP
Nouveaux dommages «considérables» sur des installations gazières après des attaques de missiles
La compagnie énergétique publique du Qatar a fait état jeudi d'incendies et de nouveaux «dommages considérables» sur le complexe gazier de Ras Laffan, après de nouvelles attaques de missiles à l'aube sur ce site majeur de production de gaz naturel liquéfié (GNL).
«Aux premières heures de jeudi 19 mars, plusieurs de ses installations de GNL ont été la cible de tirs de missiles, provoquant des incendies conséquents et davantage de dommages considérables», a indiqué QatarEnergy sur X. Le site de Ras Laffan avait déjà subi incendie et dommages mercredi à cause d'une attaque iranienne
La défense civile qatarie a maîtrisé entièrement deux des trois incendies, a ajouté le ministère de l'Intérieur. Aucune victime n'a été signalée.
Source: AFP
Le Brent bondit de 5%, après les attaques d'infrastructures énergétiques au Moyen-Orient
Le cours du baril de Brent, référence du marché pétrolier mondial, s'est envolé de 5% dans les échanges asiatiques jeudi, poussé par l'annonce de frappes contre des infrastructures énergétiques en Iran et au Qatar qui avivent les craintes de perturbations durables de l'offre de brut.
Vers 02h15 GMT, le baril de Brent de la mer du Nord bondissait de 5,02% à 112,77 dollars, au plus haut depuis le 9 mars. Le baril de West Texas Intermediate (WTI), référence du marché américain, prenait 2,67% à 98,89 dollars.
Source: AFP
Le Qatar fait état de dommages sur un site gazier après une attaque de missiles iranienne
Le Qatar a fait état jeudi d'une attaque de missiles iranienne et de dommages sur sa principale installation gazière, déjà frappée mercredi.
«L'Etat du Qatar a été la cible de missiles balistiques, tirés depuis l'Iran, qui ont visé la cité industrielle de Ras Laffan et causé des dégâts», a indiqué le ministère qatari de la Défense sur X. L'Iran avait menacé de s'en prendre aux infrastructures énergétiques dans le Golfe en représailles à des frappes israélo-américaines sur ses propres installations.
Source: AFP
Un navire touché par «un projectile inconnu» dans le golfe d'Oman
Un navire a été touché mercredi par un «projectile inconnu» à l'est des Emirats arabes unis dans le golfe d'Oman, près du détroit d'Ormuz, a indiqué l'agence maritime britannique UKMTO.
Un incendie a été déclenché à bord, selon l'UKMTO. Cet «incident» est intervenu à une vingtaine de kilomètres (11 miles nautiques) à l'est de Khor Fakkan, au sud du détroit, passage stratégique du marché mondial des hydrocarbures, bloqué par l'Iran en riposte à l'offensive américano-israélienne du 28 février.
Source: AFP
Fermeture d'un complexe gazier après la chute de débris de missiles à Abou Dhabi
Abou Dhabi a fermé un complexe gazier après la chute de débris de missiles interceptés, a annoncé jeudi l'émirat. «Les installations gazières ont été mises à l'arrêt», ont indiqué les autorités d'Abou Dhabi dans un communiqué sur X. Elles disent réagir ainsi «aux incidents sur les installations gazières de Habshan et du champ pétrolier de Bab, causés par la chute de débris liée à l'interception réussie de missiles». Aucun blessé n'a pas été signalé.
Le ministère des Affaires étrangères des Emirats arabes unis a, de son côté, «fermement condamné et dénoncé» ces attaques iraniennes. Elles «constituent une sérieuse escalade et une violation des principes du droit international», a-t-il déclaré sur X.
L'Iran a menacé mercredi soir d'intensifier ses frappes sur les infrastructures énergétiques dans le Golfe si son propre secteur énergétique était de nouveau visé, après l'attaque contre des installations iraniennes du site gazier de South Pars, partagé avec le Qatar.
Source: AFP
L'armée israélienne frappe pour la première fois dans le nord de l'Iran
L'armée israélienne a déclaré mercredi avoir lancé des frappes aériennes dans le nord de l'Iran pour la première fois depuis le début de la guerre le 28 février, des agences iraniennes faisant état d'une attaque sur la ville portuaire de Bandar Azali, sur la mer caspienne.
«L'armée de l'Air israélienne, agissant sur la base d'informations du renseignement militaire et de la Marine, a commencé à frapper des cibles dans le nord de l'Iran pour la première fois» depuis le début de la guerre déclenchée le 28 mars par l'attaque américano-israélienne contre la République islamique, a indiqué l'armée dans un communiqué.
Les agences iraniennes Isna et Tasnim ont fait état dans la soirée de frappes ennemies sur Bandar Azali. Selon des médias israéliens, l'attaque a visé notammet des navires de guerre iraniens.
Sirènes d'alerte dans le sud d'Israël, des tirs du Liban soupçonnés
Les sirènes d'alerte anti-aérienne ont été activées mercredi soir du nord d'Israël jusque dans le sud du pays, selon la défense passive, à la suite de ce que des médias israéliens ont présenté comme un ou plusieurs tirs de missiles en provenance du Liban.
Entre 20h30 et 21h00 environ (18h30 à 19h00 GMT), les sirènes ont retenti dans plusieurs villes du nord et du centre du pays, jusque dans des localités et villes du sud, proches de la bande de Gaza, à plus de 160 km de la frontière libanaise, selon les données du Commandement du front intérieur.
Plusieurs médias israéliens ont fait état de tirs de missiles à moyenne portée par le mouvement islamiste libanais Hezbollah, allié de l'Iran, à partir du Liban.
Source: AFP
L'UE appelle Israël à «cesser» ses opérations au Liban
Israël «doit cesser» ses opérations au Liban, en raison, entre autres, d'une situation humanitaire déjà «catastrophique» avec plus d'un million de personnes déplacées, a affirmé mercredi un porte-parole de l'Union européenne.
«L'UE est profondément préoccupée par l'offensive israélienne en cours au Liban, qui a déjà des conséquences humanitaires dévastatrices et risque de déclencher un conflit prolongé», a déclaré ce porte-parole dans un communiqué, appelant Israël à «cesser» ses opérations.
L'UE condamne également la décision du Hezbollah, mouvement chiite allié de l'Iran, «de plonger le Liban dans cette guerre, son refus de remettre les armes et la poursuite de ses attaques indiscriminées contre Israël», selon ce texte.
Les attaques contre «les civils», le «personnel de santé» ou la mission de l'Onu au Liban, la Finul, sont «injustifiées et inacceptables et doivent cesser immédiatement», a encore averti ce porte-parole.
Source: AFP
Arabie saoudite: interception de 5 drones approchant d'un complexe énergétique dans l'est
Cinq drones s'approchant d'une installation énergétique ont été interceptés dans l'est de l'Arabie saoudite, a rapporté le ministère de la Défense.
Téhéran avait menacé mercredi de viser des infrastructures énergétiques dans les pays du Golfe à la suite d'une attaque imputée aux Etats-Unis et à Israël sur un site gazier iranien.
Le ministère saoudien a fait état, sur son compte X, de l'«interception et (de la) destruction de cinq drones qui ont tenté de s'approcher de l'une des installations énergétiques dans la région orientale».
Source: AFP