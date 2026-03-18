Un site gazier majeur endommagé par des missiles au Qatar

«Dégâts considérables» sur un site gazier au Qatar après une attaque iranienne

L'Iran a attaqué la raffinerie de pétrole de Ras Laffan au Qatar, a annoncé le ministère de l'Intérieur qatari sur X. Les forces de la protection civile ont été déployées pour lutter contre l'incendie qui s'est déclaré suite à l'attaque. A 20h30, le ministère de l'Intérieur a annoncé que l'incendie était maîtrisé.

La compagnie énergétique nationale Qatar Energy a également confirmé l'attaque et fait état d'importants dégâts matériels. Selon la chaîne de télévision Al Jazeera, Ras Laffan abrite la plus grande usine de production de gaz naturel liquéfié (GNL) au monde.

Mercredi soir, le ministère qatari de la Défense a annoncé une nouvelle attaque iranienne contre l'installation gazière. Deux missiles balistiques ont été interceptés avec succès.

L'Iran avait menacé de s'en prendre aux infrastructures énergétiques dans le Golfe en représailles à des frappes israélo-américaines sur ses propres installations. «La Défense civile a placé le feu à Ras Laffan sous contrôle, sans faire état de blessés», a indiqué le ministère de l'Intérieur qatari dans un communiqué.

Source: AFP