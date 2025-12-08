Trois hommes et une femme ont été retrouvés morts, dimanche, après le crash d'un avion de tourisme dans les Pyrénées françaises. Les secouristes n'ont rien pu faire.

Quatre morts dans le crash d'un avion de tourisme dans les Pyrénées

AFP Agence France-Presse

Un moniteur et trois élèves de l'Ecole nationale d'aviation (ENAC), âgés de 18 à 25 ans, sont morts dimanche dans l'Ariège, lors de l'accident d'un avion de tourisme, a précisé lundi le ministre des Transports Philippe Tabarot. Le parquet a été saisi. L'enquête doit déterminer les circonstances de l'accident.

A l'issue de recherches terrestres et aériennes, l'appareil, un monomoteur habituellement utilisé dans les aéroclubs, a été retrouvé dimanche soir à 1200 mètres d'altitude dans les Pyrénées, ainsi que les corps des quatre occupants, trois hommes et une femme, selon des sources proches du dossier.

L'aéroclub de Saint-Girons (Ariège) avait contacté le Centre de coordination et de sauvetage aéronautique (ARCC) de Lyon, qui a organisé l'envoi sur place de deux hélicoptères, l'un de la gendarmerie et l'autre de la sécurité civile, afin de réaliser les recherches aériennes.

De son côté, la préfecture a envoyé des pompiers et des gendarmes pour les recherches terrestres. Sur place, les secouristes de montagne n'ont pu que constater le décès des quatre personnes.