Snoop Dogg s'est attiré les foudres des internautes. Dans un épisode du podcast américain «It's Giving» publié le 20 août dernier, le célèbre rappeur américain a déclaré avoir «peur» d'aller au cinéma avec ses petits enfants. La cause? Les représentations LGBTQ+ véhiculées dans les films d'animation.
Il a néanmoins raconté qu'à la projection du film Pixar «Buzz l'Eclair», ses petits-enfants, troublés, l'avaient questionné en voyant deux femmes s'embrasser et élever un enfant ensemble. «Je ne suis venu ici pour ces conneries. Je suis juste venu voir ce putain de film», a fustigé le chanteur. Il a ajouté que ça l'a «complétement déstabilisé», ne sachant pas quelle réponse leur donner. Il met aussi en doute la pertinence de «montrer ça» à des jeunes enfants. Depuis, l'extrait a été enlevé de la vidéo YouTube, selon Euronews.
Les internautes réagissent
Les commentaires ne se sont pas fait attendre sur le réseau social X. Certains de ses fans se disent «déçus», un autre regrette qu'une personne qu'il «pensait être une icône» puisse tenir des propos homophobes.
D'autres se montrent plus virulents. Une internaute estime qu'il est le «plus grand traître du hip-hop», lui reprochant d'avoir retourné sa veste sous l'ère Obama pour se faire bien voir socialement, étant au fond homophobe.