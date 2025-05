Privée et militarisée La méthode Trump à Gaza, un laboratoire de l'aide internationale du futur?

La distribution d'aide à Gaza par une fondation privée soutenue par Trump et Israël provoque la controverse. Les organisations humanitaires dénoncent une approche militarisée et un non-respect des principes d'impartialité, de neutralité et d'indépendance. Explications.

Publié: il y a 54 minutes