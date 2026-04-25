Un drone russe s'est écrasé samedi en Roumanie près de la frontière avec l'Ukraine, causant des dégâts matériels dans une zone habitée. Plus de 200 personnes ont été évacuées par précaution, selon les autorités.

Un drone russe s'écrase dans une zone peuplée de Roumanie

Un drone russe s'écrase dans une zone peuplée de Roumanie

AFP Agence France-Presse

Un drone s'est écrasé en Roumanie samedi, après des frappes aériennes nocturnes russes en Ukraine voisine, près de la frontière fluviale entre les deux pays, ont indiqué les autorités roumaines, qui ont fait évacuer plus de 200 habitants de la zone.

La Roumanie, membre de l'Otan, a vu à plusieurs reprises son espace aérien violé et des fragments de drones tomber sur son territoire depuis l'invasion de l'Ukraine par la Russie en 2022. Mais il s'agit de la première fois que des débris de drones russes causent des dégâts matériels sur son territoire, selon des médias locaux.

«Le matin du samedi 25 avril, les forces russes ont repris les attaques de drones contre des cibles civiles et d'infrastructures en Ukraine, à proximité de la frontière fluviale avec la Roumanie, dans le comté de Tulcea» (est), a indiqué le ministère de la Défense dans un communiqué. «Les radars du ministère de la Défense ont détecté des drones opérant dans l'espace aérien roumain», ajoute le ministère.

Une zone peuplée

«Un drone s'est écrasé dans une zone peuplée», avec une «possible charge explosive», ont précisé de leur côté les services d'urgence roumains dans un communiqué distinct. Aucune victime n'a été signalée mais un poteau électrique et une dépendance d'une maison ont été endommagés.

Les autorités ont ordonné l'évacuation «préventive» de la zone pour «protéger la population» et «permettre l'intervention sécurisée d'équipes spécialisées», selon le ministère des Affaires étrangères roumain. Elles ont également ordonné de couper l'approvisionnement en gaz dans la région.

L'OTAN surveille

«Deux avions Eurofighter Typhoon de l'Armée de l'air britannique ont décollé à 2:00 heures» locale (vendredi 23:00 GMT) depuis la base roumaine de Borcea, a également indiqué le ministère de la défense roumain.

Mais ces appareils, mobilisés dans le cadre de la défense anti-aérienne de l'OTAN, sont «retournés à leur base et n'ont engagé aucun moyen russe», a précisé le ministère britannique de la défense à l'AFP, démentant des informations selon lesquelles les avions auraient abattu des drones russes.

La ministre des Affaires étrangères, Oana Toiu, a convoqué l'ambassadeur de la Fédération de Russie à Bucarest. En 2025, la Roumanie a adopté une loi l'autorisant à abattre les drones qui violent son espace aérien, mais aucune mesure de ce type n'a été prise jusqu'à présent.