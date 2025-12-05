A Paris, une jeune femme présentée comme la fille cachée de Vladimir Poutine a été interpellée par un journaliste ukrainien. Mise sous pression, Luiza Rozova a exprimé ses regrets face à la guerre tout en assurant qu’elle ne pouvait rien y changer.

La fille cachée de Poutine regrette la guerre en Ukraine de son père

Solène Monney Journaliste Blick

Une jeune femme présentée comme la fille cachée de Vladimir Poutine a été prise à partie à Paris, mercredi 3 décembre, par un journaliste ukrainien. Luiza Rozova a alors affirmé être «vraiment désolée» pour la guerre en Ukraine, tout en soulignant qu’elle n’avait aucun pouvoir pour y mettre fin.

Agée de 22 ans, elle apparaît dans la vidéo visage masqué, demandant à plusieurs reprises au journaliste de ne pas la filmer. Elle vivrait aujourd’hui en France sous une autre identité et travaillerait pour une galerie d’art parisienne exposant des artistes ukrainiens et russes anti-guerre, selon Radio France.

Sa mère, ancienne femme de ménage, est devenue l’une des femmes les plus riches de Russie après avoir rencontré Vladimir Poutine il y a 20 ans. Luiza Rozova n’a jamais confirmé ni démenti sa filiation. Le Kremlin, lui, la rejette. Née en 2003, elle aurait grandi dans le luxe, entre jets privés, clubs exclusifs et vêtements de créateurs, rapporte le «Telegraph».

«Comment pourrais-je aller là-bas maintenant?»

«Je suis vraiment désolée que cela se produise. Mais je ne suis pas responsable de cette situation», répond-elle d’abord aux questions sur la guerre en Ukraine de Dmytro Sviatnenko, journaliste du quotidien ukrainien TCH. Pour lui, ces mots ne suffisent pas.

Il poursuit: «Il y a trois semaines, l’homme que l’on pense être votre père a tué mon frère.» Il l’interpelle ensuite sur sa vie en Europe, décrite par la propagande du Kremlin comme «haineuse» et «maudite». Luiza Rozova insiste qu’elle n’a pas donné son accord pour être filmée, sous le regard d’un homme qui semble être son garde du corps. «Vous savez, Kiev est actuellement privée d’électricité et sous alerte aérienne. Nous n’avons pas donné notre autorisation pour cela non plus», réplique le journaliste.

Il insiste encore: il lui demande ce qu’elle pense de la politique de Poutine, puis l’invite à se rendre à Kiev ou dans la ville meurtrie de Pokrovsk. «Eh bien, vous imaginez? Comment pourrais-je aller là-bas maintenant?», répond-elle. Dmytro Sviatnenko lui assure alors qu’il lui paierait lui-même son billet d’avion.

Une vie secrète

Depuis des années, Luiza Rozova est au cœur de spéculations affirmant qu’elle serait la fille illégitime de Vladimir Poutine. Sa mère aurait entretenu une relation avec le président russe à la fin des années 1990, passant d’un emploi modeste à la détention d’une participation dans une banque russe et à un portefeuille immobilier estimé à 100 millions de dollars.

La vie privée de Poutine est l’un des secrets les mieux gardés de Russie. Le nombre exact de ses enfants et sa situation familiale restent tabous. Marié à l’hôtesse de l’air Lioudmila Poutina en 1983, il a eu deux filles dans les années 1980: Maria Vorontsova, 40 ans, médecin et directrice d’un institut d’intelligence artificielle à Moscou, et Katerina Tikhonova, 39 ans, danseuse.

Le président russe n’a jamais reconnu publiquement ses filles ni posé avec elles. Dans une rare confidence en 2017, il avait simplement admis être devenu grand-père, ajoutant qu’il ne voyait sa petite-fille «que très rarement, malheureusement».