La Russie réaffirme ses accusations: elle publie une vidéo d'un drone qui aurait été utilisé par Kiev dans l'attaque de la résidence de Poutine
L'armée russe a réitéré mercredi ses accusations affirmant que l'Ukraine avait attaqué avec des drones une résidence du président Vladimir Poutine, publiant une vidéo montrant un appareil qui aurait été abattu lors de cette attaque, que Kiev dénonce comme mensongère.
Le ministère russe de la Défense a diffusé une vidéo montrant un soldat au visage dissimulé se tenant près des débris d'un drone, ainsi qu'une carte montrant la trajectoire des engins lancés lors de cette attaque présumée dans la nuit de dimanche à lundi.
De son côté, la cheffe de la diplomatie européenne, Kaja Kallas, a accusé mercredi la Russie de chercher à faire «dérailler» les efforts de paix avec l'Ukraine, en avançant des accusations «infondées». «L'affirmation de la Russie selon laquelle l'Ukraine aurait récemment pris pour cible des sites gouvernementaux clés en Russie a pour but de faire diversion», a-t-elle averti dans une publication sur le réseau social X.
Il s'agirait de cette vidéo:
https://x.com/DidierREMER/status/2006307646618705986/video/1
Lors d'un compte-rendu diffusé mercredi par l'armée russe, un général chargé des unités de missiles antiaériens, Alexandre Romanenkov, a lui déclaré que l'«attaque terroriste» contre cette résidence de Poutine était «soigneusement planifiée».
Source: AFP
«Aucune preuve solide» pour corroborer les accusations russes
Les assertions du Kremlin, qui accuse l'Ukraine d'avoir attaqué une résidence de Vladimir Poutine, ne reposent sur «aucune preuve solide y compris après recoupement des informations avec nos partenaires», a déclaré mardi l'entourage du président français Emmanuel Macron. «Les autorités russes elles-mêmes disent tout et son contraire sur ce qui s'est réellement produit», a-t-on ajouté.
Quant à la poursuite et l'intensification des frappes russes, elles «sont en soi un acte de défi contre l'agenda de paix du président Trump», a souligné l'entourage du chef de l'Etat.
Source: AFP
Réunion de dirigeants de pays alliés de Kiev le 6 janvier en France
Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a annoncé mardi qu'une réunion avec les dirigeants des pays alliés de Kiev était prévue la semaine prochaine en France, dans le cadre des pourparlers pour mettre fin à l'invasion russe de l'Ukraine.
Cette réunion, planifiée «pour le 6 janvier», devrait être précédée d'une rencontre en Ukraine au niveau des conseillers à la sécurité des pays alliés de Kiev, a ajouté, sur X, le dirigeant ukrainien. «Nous la prévoyons pour le 3 janvier», a-t-il dit.
L'Ukraine évacue plusieurs localités dans le nord en raison des frappes russes
Les autorités de la région de Tcherniguiv dans le nord de l'Ukraine ont ordonné mardi l'évacuation de 14 villages proches de la frontière avec le Bélarus, en raison de bombardements russes quotidiens.
«Le Conseil de défense a décidé d'évacuer 14 villages frontaliers, où vivent encore 300 personnes», a déclaré le chef de l'administration militaire régionale, Viatcheslav Tchaous, précisant que «la zone frontalière est bombardée chaque jour».
Source: AFP
L'Ukraine affirme que Moscou n'a aucune preuve de son attaque présumée sur une résidence de Poutine
Moscou n'a fourni aucune preuve pour étayer ses accusations d'une attaque ukrainienne de drones ayant visé l'une des résidences du président russe Vladimir Poutine, a affirmé mardi le ministre ukrainien des Affaires étrangères, Andrii Sybiga.
«Près d'une journée s'est écoulée et la Russie n'a toujours pas fourni de preuves plausibles à l'appui de ses accusations selon lesquelles l'Ukraine aurait attaqué la résidence de Poutine» dans la région de Novgorod, a-t-il déclaré sur les réseaux sociaux, assurant qu'«aucune attaque de ce type n'a eu lieu».
Source: AFP
Des dirigeants européens s'entretiendront mardi sur l'Ukraine
Des dirigeants européens s'entretiendront mardi sur la situation en Ukraine, a annoncé le porte-parole du gouvernement polonais.
«A 11h00, le Premier ministre Donald Tusk participera à une nouvelle discussion des dirigeants européens au sujet de l'Ukraine», a écrit sur X Adam Szlapka, sans autres précisions.
Source: AFP
Moscou revoit sa position de négociation à la dernière minute après l'attaque présumée de Kiev
Le Kremlin a indiqué mardi ne pas avoir de preuves à apporter après avoir accusé Kiev d'avoir attaqué une résidence du président russe Vladimir Poutine, prévenant que la position de Moscou dans les négociations sur l'Ukraine allait se «durcir».
«Les conséquences se traduiront par un durcissement de la position de négociation de la Fédération de Russie», a déclaré le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, lors de son point presse quotidien. Il n'a pas fourni de preuve aux accusations de Moscou, indiquant que tous les drones avaient été détruits par la défense aérienne et renvoyant vers le ministère de la Défense sur la présence d'éventuels débris.
Lundi, la Russie a accusé l'Ukraine d'avoir lancé pendant la nuit 91 drones contre la résidence de Vladimir Poutine dans la région de Novgorod.
Source: AFP
Trump critique l'attaque ukrainienne présumée contre la résidence de Poutine
Donald Trump a critiqué lundi depuis la Floride l'attaque ukrainienne présumée contre la résidence du président russe Vladimir Poutine, démentie par Kiev, se disant «très en colère».
«Vous savez qui m'en a parlé? Le président Poutine, tôt ce matin. Il a dit qu'il avait été attaqué. Ce n'est pas bon», a déclaré le président américain aux journalistes au moment de recevoir le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu, se disant «très en colère». «C'est une période délicate. Ce n'est pas le bon moment. C'est une chose d'attaquer parce qu'ils attaquent. C'est autre chose d'attaquer sa maison», a-t-il ajouté.
La Russie a accusé l'Ukraine d'avoir lancé pendant la nuit 91 drones contre la résidence de Vladimir Poutine dans la région de Novgorod, Kiev dénonçant un "mensonge" de Moscou.
Moscou accuse Kiev d'une attaque de drones contre la résidence de Poutine
La Russie a accusé lundi l'Ukraine d'avoir lancé pendant la nuit 91 drones contre la résidence de Vladimir Poutine dans la région de Novgorod, prévenant que Moscou allait «réviser» sa position dans les négociations sur la résolution du conflit en Ukraine.
Dans la nuit, «le régime de Kiev a lancé une attaque terroriste utilisant 91 drones contre la résidence d'Etat du président» Vladimir Poutine, a déclaré le ministre russe des Affaires étrangères Sergueï Lavrov sur Telegram, mettant en garde contre des «représailles» et affirmant que, si elle ne comptait pas se «retirer du processus de négociations avec les Etats-Unis», «la position de la Russie sera révisée».
Le président ukrainien n'a pas tardé à réagir. «Encore un mensonge de la Fédération de Russie», a dénoncé Volodymyr Zelensky lors d'un échange virtuel avec des journalistes, estimant que Moscou «prépare simplement le terrain pour mener des frappes, probablement sur la capitale et probablement sur des bâtiments gouvernementaux».
Le dirigeant ukrainien a également accusé la Russie de «miner» les efforts diplomatiques entre Kiev et Washington.
Zelensky et des négociateurs se sont entretenus avec Witkoff
Volodymyr Zelensky et des négociateurs de Kiev se sont entretenus lundi par téléphone avec l'envoyé américain Steve Witkoff, dans la foulée de l'entretien entre le président ukrainien et son homologue américain Donald Trump, sur les prochaines étapes des pourparlers pour mettre fin au conflit avec la Russie, a indiqué l'un des négociateurs.
«Nous venons tout juste, en route vers l'Ukraine, de nous entretenir avec le représentant spécial du président américain (Donald Trump) Steve Witkoff. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky s'est aussi joint à l'appel», a déclaré Roustem Oumerov sur les réseaux sociaux, précisant que «le point clé est de coordonner de nouveaux contacts et les prochaines étapes».
Source: AFP
Sur le front, les opérations se déroulent «conformément au plan»
Le président russe Vladimir Poutine a affirmé lundi que les forces russes «avancent avec assurance» tout le long de la ligne de front en Ukraine, notamment dans les régions du Donbass, de Zaporijjia et de Kherson.
Les troupes «avancent avec assurance, en perçant les défenses de l'ennemi. Les unités des Forces armées ukrainiennes se replient partout, sur l'ensemble de la ligne de contact», a-t-il affirmé lors d'une réunion sur la situation sur le front ukrainien retransmise à la télévision, disant aussi que la prise de territoires dans le Donbass (est) et dans les régions méridionales de Zaporijjia et Kherson se déroule «conformément au plan».
Source: AFP
Pour Zelensky, les actes de Poutine ne correspondent pas à ses propos «pacifiques» auprès de Trump
Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a estimé lundi que les actes du président russe Vladimir Poutine en Ukraine, où se poursuivent bombardements et destructions, ne correspondent pas aux propos «pacifiques» tenus auprès de son homologue américain Donald Trump.
«D'un côté il (Poutine, ndlr) dit au président des Etats-Unis qu'il veut mettre fin à la guerre», a dit Zelensky lors d'une conférence de presse en ligne. «De l'autre, il communique ouvertement dans les médias sur le fait qu'il veut poursuivre la guerre. Il nous frappe avec des missiles, en parle ouvertement, célèbre la destruction des infrastructures civiles, donne des instructions à ses généraux sur les lieux où avancer (...).»
«Ces actions ne correspondent pas à la rhétorique soi-disant pacifique qu'il emploie dans ses entretiens avec le président des Etats-Unis», a-t-il conclu.
Source: AFP