La Russie réaffirme ses accusations: elle publie une vidéo d'un drone qui aurait été utilisé par Kiev dans l'attaque de la résidence de Poutine

L'armée russe a réitéré mercredi ses accusations affirmant que l'Ukraine avait attaqué avec des drones une résidence du président Vladimir Poutine, publiant une vidéo montrant un appareil qui aurait été abattu lors de cette attaque, que Kiev dénonce comme mensongère.

Le ministère russe de la Défense a diffusé une vidéo montrant un soldat au visage dissimulé se tenant près des débris d'un drone, ainsi qu'une carte montrant la trajectoire des engins lancés lors de cette attaque présumée dans la nuit de dimanche à lundi.

De son côté, la cheffe de la diplomatie européenne, Kaja Kallas, a accusé mercredi la Russie de chercher à faire «dérailler» les efforts de paix avec l'Ukraine, en avançant des accusations «infondées». «L'affirmation de la Russie selon laquelle l'Ukraine aurait récemment pris pour cible des sites gouvernementaux clés en Russie a pour but de faire diversion», a-t-elle averti dans une publication sur le réseau social X.

Il s'agirait de cette vidéo:

https://x.com/DidierREMER/status/2006307646618705986/video/1

Lors d'un compte-rendu diffusé mercredi par l'armée russe, un général chargé des unités de missiles antiaériens, Alexandre Romanenkov, a lui déclaré que l'«attaque terroriste» contre cette résidence de Poutine était «soigneusement planifiée».

Source: AFP