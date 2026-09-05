En Russie, les retraits d'espèces explosent, atteignant 20 milliards de francs en 2026. La méfiance envers le Kremlin grandit alors que la guerre en Ukraine alimente tensions et pénuries.

Michael Hotz

En Russie, de longues files d'attente se forment à nouveau devant les distributeurs automatiques de billets – comme au début de l'invasion de l'Ukraine début 2022. La raison? La population accumule frénétiquement de l'argent liquide. Rien que durant les deux premières semaines d'août, les Russes ont retiré de leurs comptes l'équivalent de 2,7 milliards de francs.

Au total, les retraits d’espèces atteignent cette année près de 20 milliards de francs. C’est déjà bien plus que sur toute l’année 2022. Cet engouement pour la monnaie bouleverse également les habitudes de paiement. Au deuxième trimestre 2026, les règlements sans contact ont reculé pour la toute première fois depuis des années. Selon la Banque centrale russe, leur part a reflué de 0,5 point de pourcentage, tout en restant supérieure à 88%.

Récemment, Vladimir Poutine décrivait ses concitoyens comme les «plus grands et plus patients investisseurs» de l’économie nationale. Pour le secteur financier, la situation devient pourtant compliquée: ces retraits massifs créent des problèmes de trésorerie dans les banques et assèchent le circuit économique. Même si l'on ne parle pas encore de panique bancaire généralisée menaçant le système, les Russes semblent perdre leur patience et leur confiance envers le pouvoir.

Inquiétudes pour l’avenir

Cette tendance illustre la montée de l'angoisse face au conflit. Les citoyens redoutent de subir toujours plus directement les retombées des combats en Ukraine. Le président russe préparerait d'ailleurs une nouvelle escalade. Selon un rapport du cercle de réflexion américain «Institute for the Study of War», le Kremlin projette d’envoyer 300'000 à 400'000 soldats supplémentaires sur le front – de manière camouflée et via des recrutements forcés.

Ces derniers temps, l'Ukraine parvient régulièrement à frapper des infrastructures stratégiques au cœur du territoire russe à l'aide de drones. Ces attaques ciblées provoquent notamment des pénuries de carburant et font grimper les prix à la pompe. De plus, les coupures fréquentes d'Internet bloquent les paiements par carte, faisant du liquide une solution de secours bien pratique.

Le Trésor de Poutine a besoin d’argent

Parallèlement, la Russie creuse sa dette. La guerre en Ukraine engloutit des sommes astronomiques. Rien qu’au premier trimestre 2026, Vladimir Poutine a alourdi le déficit public de 63 milliards de francs – soit 20 milliards de plus que le plafond fixé pour l’année entière. Dès le début de l’été, plusieurs hauts responsables ont donc exhorté le président à couper dans les dépenses.

Le Kremlin fait désormais main basse sur la fortune des oligarques tombés en disgrâce. En juin, l’Etat a ainsi confisqué 6 milliards de francs appartenant au milliardaire emprisonné Vadim Mokhovitch – une prise record.

La population redoute désormais que le pouvoir ne s'en prenne aussi à ses économies. C'est pourquoi beaucoup préfèrent garder leur argent en billet à la maison, quitte à renoncer aux intérêts de leurs livrets d'épargne.