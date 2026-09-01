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Vives tensions aux Etats-Unis
Les Européens fustigent la présence de la Russie au G20

L'UE dénonce la présence du ministre russe des Finances au G20 à Asheville, jugeant qu'il est inapproprié de normaliser les relations avec Moscou en pleine guerre en Ukraine.
Publié: il y a 49 minutes
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Dernière mise à jour: il y a 48 minutes
La présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, à Paris, le 27 août 2026.
Photo: IMAGO/Le Pictorium
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AFP Agence France-Presse

L'Union européenne (UE) a déclaré mardi qu'elle trouvait inappropriée la présence du ministre russe des Finances au G20 organisé par les Etats-Unis, jugeant que ce n'était «pas le moment de normaliser» les relations avec Moscou.

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Pour l'UE, «ce n'est pas le moment de normaliser la Russie ou la présence de la Russie à ce genre de réunions», a déclaré le commissaire européen à l'Economie, Valdis Dombrovskis, depuis le sommet des ministres des Finances qui se tient à Asheville (Caroline du Nord, sud des Etats-Unis).

«J'ai personnellement toujours eu du mal à discuter de sujets sensibles avec les représentants de régimes qui mènent une guerre et tuent quotidiennement des civils», a ajouté Valdis Dombrovskis en référence à la guerre en Ukraine. Le commissaire européen a tenu une conférence de presse juste avant la reprise des discussions pour le dernier jour du G20 Finance sur le sol américain.

Moscou se rapproche de Washington

La veille a été marquée par l'apparition surprise du ministre russe Anton Silouanov, qui s'est installé autour de la grande table ovale rassemblant les dizaines de délégués présents. Il a aussi pu s'entretenir personnellement avec le secrétaire américain au Trésor Scott Bessent, hôte du sommet et personnalité de premier plan du second mandat du président Donald Trump.

Ce dernier a opéré un rapprochement avec Moscou depuis son retour au pouvoir, exaspérant l'UE qui soutient Kiev. Le bloc européen a obtenu lundi que Anton Soulianov soit exclu de la traditionnelle photo de famille. Celle-ci a été discrètement prise pendant que la presse était tenue à l'écart. Lors de sa conférence de presse, Valdis Dombrovskis a aussi fait savoir qu'il avait «pressé» ses homologues d'augmenter leur aide financière à l'Ukraine.


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