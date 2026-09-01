L'UE dénonce la présence du ministre russe des Finances au G20 à Asheville, jugeant qu'il est inapproprié de normaliser les relations avec Moscou en pleine guerre en Ukraine.

Les Européens fustigent la présence de la Russie au G20

Les Européens fustigent la présence de la Russie au G20

AFP Agence France-Presse

L'Union européenne (UE) a déclaré mardi qu'elle trouvait inappropriée la présence du ministre russe des Finances au G20 organisé par les Etats-Unis, jugeant que ce n'était «pas le moment de normaliser» les relations avec Moscou.

Pour l'UE, «ce n'est pas le moment de normaliser la Russie ou la présence de la Russie à ce genre de réunions», a déclaré le commissaire européen à l'Economie, Valdis Dombrovskis, depuis le sommet des ministres des Finances qui se tient à Asheville (Caroline du Nord, sud des Etats-Unis).

«J'ai personnellement toujours eu du mal à discuter de sujets sensibles avec les représentants de régimes qui mènent une guerre et tuent quotidiennement des civils», a ajouté Valdis Dombrovskis en référence à la guerre en Ukraine. Le commissaire européen a tenu une conférence de presse juste avant la reprise des discussions pour le dernier jour du G20 Finance sur le sol américain.

Moscou se rapproche de Washington

La veille a été marquée par l'apparition surprise du ministre russe Anton Silouanov, qui s'est installé autour de la grande table ovale rassemblant les dizaines de délégués présents. Il a aussi pu s'entretenir personnellement avec le secrétaire américain au Trésor Scott Bessent, hôte du sommet et personnalité de premier plan du second mandat du président Donald Trump.

Ce dernier a opéré un rapprochement avec Moscou depuis son retour au pouvoir, exaspérant l'UE qui soutient Kiev. Le bloc européen a obtenu lundi que Anton Soulianov soit exclu de la traditionnelle photo de famille. Celle-ci a été discrètement prise pendant que la presse était tenue à l'écart. Lors de sa conférence de presse, Valdis Dombrovskis a aussi fait savoir qu'il avait «pressé» ses homologues d'augmenter leur aide financière à l'Ukraine.



