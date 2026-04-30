Pour l'Iran, le blocus naval américain est «intolérable»

Le président iranien Massoud Pezeshkian a qualifié jeudi le blocus américain des ports de son pays de «prolongement des opérations militaires», alors qu'un cessez-le-feu est en vigueur entre l'Iran et les Etats-Unis.

«Ce qui est accompli sous le couvert d'un blocus naval est un prolongement des opérations militaires contre un pays qui paie le prix de sa résistance et de son indépendance», a écrit M. Pezeshkian sur X, en ajoutant que la poursuite de cette mesure est «intolérable».