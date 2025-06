Le chancelier allemand Friedrich Merz a été informé des frappes israéliennes sur l'Iran

Le chancelier allemand Friedrich Merz a appelé ce vendredi Israël et l'Iran à éviter «toute nouvelle escalade» propre à «déstabiliser l'ensemble de la région». Il souligne tout de même «le droit d'Israël à se défendre», après des frappes israéliennes sur des sites nucléaires et militaires en Iran.

Le dirigeant allemand a dit avoir été «informé ce matin» par le Premier ministre Benjamin Netanyahu des opérations militaires, et avoir dans la foulée réuni le cabinet de sécurité du gouvernement. Des mesures seront prises pour protéger les citoyens allemands au Moyen-Orient et pour renforcer la protection des intérêts israéliens et juifs en Allemagne, selon un communiqué de la chancellerie.

Source: AFP