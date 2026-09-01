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Pour 60 pays dont la Suisse
La Thaïlande serre la vis sur la durée des séjours sans visa

Dès le 15 septembre, la Thaïlande réduit la durée des séjours sans visa pour 60 pays, dont la Suisse et l'UE, de 60 à 30 jours, invoquant des mesures contre la criminalité.
Publié: 13:17 heures
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Dernière mise à jour: 15:14 heures
Les autorités avaient expliqué en mai vouloir notamment lutter contre la criminalité associée aux séjours prolongés.
Photo: keystone-sda.ch
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AFP Agence France-Presse

La réduction de la durée des séjours sans visa en Thaïlande pour les touristes d'au moins 60 pays, dont la Suisse, sera effective à compter du 15 septembre. Annoncée en mai par le gouvernement, la mesure a été publiée lundi dans la Gazette royale, le journal officiel thaïlandais, et prendra effet 15 jours après.

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Les touristes de 93 pays bénéficiaient jusqu'ici d'une exemption de visa d'une durée de 60 jours, qui sera ramenée à 30 jours pour au moins 60 pays (UE, Suisse, Etats-Unis, Canada, Israël...) retenus dans une nouvelle liste. Cette durée sera de 15 jours pour les ressortissants des Seychelles et de Maurice, tandis que ceux d'Azerbaïdjan, de Biélorussie et de Serbie pourront demander un visa à l'arrivée en Thaïlande.

Certains touristes très gênants

Les autorités avaient expliqué en mai vouloir notamment lutter contre la criminalité associée aux séjours prolongés. Elles avaient par ailleurs indiqué que les touristes pourraient prolonger une fois leur séjour, à la discrétion des services de l'immigration. Plusieurs affaires impliquant des étrangers ont reçu un large écho médiatique ces derniers mois en Thaïlande, entre débordements liés à l'alcool ou à la drogue, frasques sexuelles en public ou l'exploitation d'entreprises, telles que des hôtels ou des écoles privées, sans permis appropriés.

Le secteur du tourisme représente environ 13% du produit intérieur brut (PIB) du pays, mais le nombre d'arrivées de visiteurs n'a pas encore retrouvé son niveau d'avant la pandémie de Covid. La Thaïlande attend environ 33,5 millions de touristes étrangers en 2026, contre près de 33 millions l'an passé.

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