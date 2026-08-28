La Thaïlande veut expulser les touristes «à problèmes»

La Thaïlande durcit le ton contre les étrangers indisciplinés. Depuis vendredi, de nouvelles règles permettent d’expulser les touristes et travailleurs violant la loi ou les coutumes locales, selon le ministre du Tourisme.

AFP Agence France-Presse

Le gouvernement thaïlandais a averti que les touristes «à problèmes» pourraient être expulsés du pays, alors que de nouvelles règles visant les étrangers condamnés pour des activités illégales sont entrées en vigueur vendredi. «Les touristes ou travailleurs étrangers à problèmes qui enfreignent la loi doivent partir», a écrit jeudi soir sur les réseaux sociaux le ministre du Tourisme Surasak Phancharoenworakul. De nouvelles règles encadrant l'expulsion des étrangers ayant purgé leur peine ont été publiées vendredi dans la «Gazette royale», le journal officiel thaïlandais.

Elles couvrent des infractions telles que le dépassement de visa, le travail illégal, l'exploitation frauduleuse d'entreprises, l'usage de faux documents ou les infractions passibles d'au moins cinq ans de prison. «La Thaïlande a pour politique d'accueillir les étrangers souhaitant voyager, travailler ou faire des affaires. Il a cependant été constaté que certains étrangers n'agissent pas conformément à la loi ou aux coutumes de notre peuple», indique le texte. Approuvées en juillet par le gouvernement du Premier ministre conservateur Anutin Charnvirakul, ces mesures visent à «préserver les valeurs culturelles thaïlandaises», selon les autorités.

Incivilités à répétition

La Thaïlande avait déjà décidé en mai de réduire de 60 à 30 jours la durée des séjours sans visa pour les touristes de plus de 90 pays, dans le but annoncé de lutter contre la criminalité après une série de débordements. Altercations avec des chauffeurs de tuk-tuks, rodéos sauvages sur deux-roues, frasques sexuelles en public ou exploitation illégale de commerces: les incidents impliquant des étrangers alimentent presque chaque semaine les médias locaux.

Un Espagnol et une Péruvienne ont notamment été expulsés en mai après avoir été surpris en train d'avoir des relations sexuelles en public. Une polémique a par ailleurs récemment éclaté après que le gérant français d'un petit parc animalier sur l'île de Koh Samui a refusé l'entrée de son établissement aux Israéliens, sur fond de menaces de mort et de déclarations antisémites.

Les incivilités à répétition ont alimenté le débat public et poussé les autorités à durcir le ton, quand bien même le royaume d'Asie du Sud-Est reste économiquement très dépendant du tourisme, qui représente plus de 10% de son produit intérieur brut (PIB). La Thaïlande attend environ 33,5 millions de touristes étrangers en 2026, contre près de 33 millions l'an passé.