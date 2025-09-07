Plusieurs câbles sous-marins coupés en mer Rouge

Microsoft signale que des perturbations peuvent survenir. La raison? plusieurs câbles sous-marins ont été sectionnés en mer Rouge.
L'Internet est actuellement perturbé au Proche-Orient. C'est ce qu'annonce Microsoft: «Plusieurs câbles sous-marins internationaux ont été coupés en mer Rouge», écrit l'entreprise. Des ingénieurs seraient déjà en train de remédier aux problèmes et d'installer d'éventuelles déviations.
On ne sait pas exactement comment les câbles ont pu être endommagés. «La réparation des ruptures de câbles sous-marins de fibre optique peut prendre un certain temps».
