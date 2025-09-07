DE
Microsoft s'alarme
Plusieurs câbles sous-marins coupés en mer Rouge

Plusieurs câbles sous-marins internationaux ont été coupés en mer Rouge. Des équipes d'ingénieurs travaillent actuellement sur des déviations et des options de capacité alternatives.
Publié: il y a 59 minutes
Microsoft signale que des perturbations peuvent survenir. La raison? plusieurs câbles sous-marins ont été sectionnés en mer Rouge.
Johannes Hillig

L'Internet est actuellement perturbé au Proche-Orient. C'est ce qu'annonce Microsoft: «Plusieurs câbles sous-marins internationaux ont été coupés en mer Rouge», écrit l'entreprise. Des ingénieurs seraient déjà en train de remédier aux problèmes et d'installer d'éventuelles déviations.

On ne sait pas exactement comment les câbles ont pu être endommagés. «La réparation des ruptures de câbles sous-marins de fibre optique peut prendre un certain temps».

