Des pluies torrentielles ont inondé le Mexique cette semaine. Le gouvernement fédéral indique ce samedi que le bilan s'alourdit à 37 morts.

L'armée annonce participer à la distribution d'aide, déployant plus de 5'400 soldats sur le territoire mexicain. Photo: Getty Images

Des inondations provoquées par des pluies torrentielles ont fait au moins 37 morts au Mexique cette semaine et entraîné d'importants dégâts, a indiqué samedi le gouvernement fédéral. «37 décès ont été signalés» dans quatre États situés dans une vaste zone montagneuse du centre et de l'est du pays, selon un communiqué du ministère de la Sécurité.

Des pluies intenses ont été signalées cette semaine par les autorités de la protection civile dans 31 des 32 Etats du pays. Celles-ci ont provoqué des débordements de rivières, des inondations de villages entiers, des glissements de terrain et l'effondrement de routes et de ponts. Les quatre Etats les plus touchés sont ceux d'Hidalgo (centre), de Puebla (sud-est), de Veracruz (est) et de Querétaro (centre), selon le bilan national.

Ces précipitations surviennent à la fin de la saison des pluies, après qu'un système tropical formé dans le golfe du Mexique s'est déplacé vers l'est, atteignant la Sierra Madre orientale. Cela a favorisé les précipitations, selon les météorologues.

Ving-deux morts sont à déplorer dans l'Etat d'Hidalgo, neuf dans celui de Puebla, cinq dans l'Etat de Veracruz, qui s'étend le long de la côte du golfe du Mexique, et un dans celui de Querétaro (centre).

Vendredi en fin de soirée, le bilan s'élevait à 28 morts. Plus de 35'000 habitations ont été endommagées, principalement en raison des crues des rivières qui ont forcé des familles entières à abandonner leurs foyers, selon le bilan national. Les pluies ont également entraîné des fermetures de routes du fait de glissements de terrain et de coulées de boue, ainsi que des coupures de courant et des pannes des télécommunications.

«Nous travaillons pour soutenir la population, rouvrir les routes et rétablir l'électricité», avait écrit sur X la présidente du pays, Claudia Sheinbaum, après une réunion avec des responsables locaux et des membres de son cabinet. Elle avait ajouté que des milliers de soldats, ainsi que des bateaux, des avions et des hélicoptères, avaient été mobilisés pour soutenir les efforts des secours.

5'400 soldats déployés

L'armée va participer à la distribution d'aide, avec plus de 5'400 soldats déployés, ainsi que du matériel de secours et des véhicules. Des abris ont été ouverts pour les personnes déplacées. La principale zone sinistrée a été la Sierra Madre orientale, une chaîne de montagnes qui s'étend parallèlement à la côte du golfe du Mexique. Elle est parsemée de petites communautés, dont beaucoup ont été coupées du monde vendredi.

Le Mexique a été frappé par des pluies particulièrement abondantes depuis le début de l'année, avec un record de précipitations enregistré dans la capitale Mexico. Le météorologue Isidro Cano a déclaré à l'AFP que les précipitations intenses depuis jeudi étaient causées par un changement saisonnier et la formation de nuages lorsque l'air chaud et humide du golfe du Mexique monte vers les sommets des montagnes.

Un front froid venant du nord a également accru les précipitations dans une grande partie du pays, a ajouté l'expert. Les autorités des zones situées au large de la côte Pacifique surveillent ainsi de près les tempêtes tropicales Raymond et Priscilla.