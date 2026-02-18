Une explosion dans une mine au Nigeria fait 38 morts

38 mineurs ont perdu la vie mercredi matin lors d'une explosion dans une mine de plomb à Kampanin Zurak, au Nigeria. Un rapport sécuritaire évoque un empoisonnement au monoxyde de carbone.

AFP Agence France-Presse

38 mineurs sont morts mercredi matin à la suite d'une explosion dans une mine de plomb dans l'Etat de Plateau, dans le centre du Nigeria, ont indiqué à l'AFP des sources locales. «La mort de 38 personnes a été confirmée et 27 autres personnes ont été transportées d'urgence à l'hôpital», a déclaré à l'AFP Aliyu Adamu Idris, un chef traditionnel local. Ibrahim Dattijo Sani, un mineur qui travaillait dans une mine voisine et qui s'est rendu sur place après avoir entendu l'explosion, a évoqué le même bilan, précisant qu'elle s'était produite entre 7H30 (6H30 GMT) et 8H00 (07H00 GMT).

«Nous sommes proches du site, les gens se trouvaient à l'intérieur des puits de mine et soudain, un gaz a explosé», a-t-il raconté à l'AFP par téléphone. «Nous avons tout tenté pour les secourir, mais malheureusement, 38 personnes sont mortes et d'autres ont été transportées à l'hôpital», a-t-il précisé. L'accident a eu lieu sur le site minier de Kampanin Zurak, dans la zone de gouvernement local de Wase. Un rapport sécuritaire confidentiel consulté par l'AFP a confirmé l'accident et la mort des mineurs par «empoisonnement présumé au monoxyde de carbone».

L'Etat de Plateau est le coeur historique de la production minière du pays, qui a fortement décliné ces dernières années. La capitale de cette région, Jos, est connue sous le nom de «ville de l'étain», en référence au passé minier de l'Etat qui ne compte désormais principalement plus que des petites mines artisanales sans permis. En revanche, cette mine de Kampanin Zurak est légalement exploitée par la société nigériane Solid Unit Nigeria Limited, selon des sources locales.

Des accidents fréquents

Les mines illégales dans le centre et le nord-ouest du Nigeria sont considérées comme une des sources de financement des bandes criminelles, qui terrorisent les populations et pillent les villages, a priori par appât du gain et sans motivation idéologique. Les accidents y sont fréquents. La semaine dernière, un éboulement a tué trois mineurs dans l'Etat d'Ebonyi, dans le sud du pays. En septembre, 18 mineurs ont été tuées dans l'Etat de Zamfara, au nord-ouest du pays, après qu'un rocher s'est écrasé sur une mine illégale lors de fortes pluies.



