DE
FR

Dans l'est du pays
Eboulement sur un site minier en RDC: Kinshasa dit craindre «au moins 200 morts»

Un glissement de terrain à Rubaya, en RDC, a fait «au moins 200 morts» mercredi, selon le gouvernement. Ce site minier, crucial pour le coltan mondial, est contrôlé par le groupe armé M23, soutenu par le Rwanda.
Publié: il y a 23 minutes
|
Dernière mise à jour: il y a 22 minutes
Les mines de Rubaya sont sous le contrôle du groupe armé M23.
Photo: AFP
Post carré.png
AFP Agence France-Presse

Le gouvernement de la République démocratique du Congo (RDC) a déclaré, dans un communiqué transmis dimanche à l'AFP, craindre un bilan d'«au moins 200 morts» dans un glissement de terrain «massif» survenu mercredi sur l'important site minier de Rubaya (est), contrôlé par le M23.

Les mines de Rubaya, où travaillent essentiellement des mineurs artisanaux dans des conditions précaires, produisent entre 15 et 30% du coltan mondial. Elles sont sous le contrôle depuis avril 2024 du groupe armé antigouvernemental M23, soutenu par le Rwanda.

Développement suit

Découvrez nos contenus sponsorisés
Les meilleurs vins à moins de 10 francs
Présenté par
Les meilleurs vins à moins de 10 francs
Profiter, malgré le creux de janvier
Les meilleurs vins à moins de 10 francs
Des Jeux en fauteuil roulant aux Jeux paralympiques
Présenté par
Des Jeux en fauteuil roulant aux Jeux paralympiques
L'histoire d'une réussite
Des Jeux en fauteuil roulant aux Jeux paralympiques
Investir en 2026: rester calme et avancer pas à pas
Présenté par
Investir en 2026: rester calme et avancer pas à pas
Conseils d'un expert financier
Comment investir votre argent en 2026?
Pourquoi spusu privilégie de vraies personnes et des conseils en un temps record
Présenté par
Pourquoi spusu privilégie de vraies personnes et des conseils en un temps record
L’humain et zéro chatbot!
Pourquoi spusu privilégie de vraies personnes et des conseils en un temps record
Toute l’histoire de la fondue
Présenté par
Toute l’histoire de la fondue
D’un repas montagnard à un plat national
Toute l’histoire de la fondue
«Notre succès dépend entièrement de nos équipes»
Présenté par
«Notre succès dépend entièrement de nos équipes»
La clé du succès
Miser sur la santé, un pari gagnant pour toute entreprise
Articles les plus lus
    Articles les plus lus