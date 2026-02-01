AFP Agence France-Presse
Le gouvernement de la République démocratique du Congo (RDC) a déclaré, dans un communiqué transmis dimanche à l'AFP, craindre un bilan d'«au moins 200 morts» dans un glissement de terrain «massif» survenu mercredi sur l'important site minier de Rubaya (est), contrôlé par le M23.
Les mines de Rubaya, où travaillent essentiellement des mineurs artisanaux dans des conditions précaires, produisent entre 15 et 30% du coltan mondial. Elles sont sous le contrôle depuis avril 2024 du groupe armé antigouvernemental M23, soutenu par le Rwanda.
Développement suit
