Un séisme de magnitude 7,4 frappe les Philippines, déclenchant une alerte au tsunami. L'épicentre se situe près de Manay, sur l'île de Mindanao. Les autorités craignent des dégâts et des répliques.

1/2 Les Philippines ont déclenché l'alerte au tsunami vendredi après un puissant séisme de magnitude 7,4. Photo: imago/Xinhua

AFP Agence France-Presse

Les Philippines ont déclenché l'alerte au tsunami vendredi après un puissant séisme de magnitude 7,4 près des côtes de l'archipel, faisant craindre des dégâts et des répliques, selon le bureau local de sismologie. Le tremblement de terre s'est produit à environ 20 km au large de la ville de Manay, sur la grande île de Mindanao (sud), à 9H43 locales (01H43 GMT).

«Un tsunami destructeur est attendu avec des vagues d'une hauteur susceptible de mettre des vies en danger» sur la côte est de l'archipel, a prévenu l'Institut philippin de volcanologie et de sismologie. Les habitants des côtes concernées «sont fortement incités à évacuer immédiatement vers les hauteurs ou à se déplacer plus loin à l'intérieur des terres», a ajouté l'institut.

Aucun dégât ni aucune victime n'ont été signalés à ce stade. Ce séisme survient 11 jours après un puissant tremblement de terre qui a fait 74 morts et environ 72'000 sinistrés sur l'île centrale de Cebu.