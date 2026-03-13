DE
Tensions au Moyen-Orient
L'UE juge «très préoccupante» la levée de sanctions américaines sur le pétrole russe

L'UE a exprimé sa profonde inquiétude après la levée unilatérale des sanctions américaines sur le pétrole russe. Cette décision menace la sécurité européenne et pourrait entraver les négociations avec l'Ukraine.
Publié: il y a 20 minutes
|
Dernière mise à jour: il y a 19 minutes
L'UE alerte sur les conséquences de la levée des sanctions américaines sur le pétrole russe.
Photo: IMAGO/HMB-Media
AFP Agence France-Presse

L'Union européenne a jugé vendredi «très préoccupante» la décision «unilatérale» des Etats-Unis de lever des sanctions sur le pétrole russe, en raison de la flambée des prix du brut liée à la guerre au Moyen-Orient.

Cette décision «a des répercussions sur la sécurité européenne. La pression économique croissante sur la Russie est déterminante pour qu'elle accepte des négociations sérieuses» avec l'Ukraine, a souligné Antonio Costa, le président du Conseil européen, l'instance qui représente les 27 Etats européens.

«L'affaiblissement des sanctions accroît les ressources russes pour mener la guerre d'agression contre l'Ukraine», a-t-il déploré sur le réseau social X Le ministère américain des Finances Scott Bessent a annoncé jeudi une autorisation de vendre jusqu'au 11 avril du pétrole russe chargé à bord de navires avant le 12 mars.

Pas le bon moment?

Qualifiée de «mesure à court terme», cette décision est une réponse à l'explosion des prix du pétrole depuis le début de la guerre en Iran. La semaine dernière, l'administration américaine avait déjà autorisé, pour un mois, la livraison de pétrole russe bloqué en mer vers l'Inde.

Moscou a réclamé vendredi à Washington une levée plus large des sanctions. «Ce n'est pas le moment d'assouplir les sanctions contre la Russie», a exhorté de son côté la Commission européenne.

Selon les estimations de Bruxelles, la Russie aurait «engrangé 150 millions de dollars par jour de recettes supplémentaires provenant des ventes de pétrole depuis le début du conflit au Moyen-Orient, ce qui fait d'elle probablement la principale bénéficiaire de ce conflit», a affirmé Paula Pinho, porte-parole de la Commission. 

