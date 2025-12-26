DE
FR

Père, belle-mère et demi-soeur décédés
Un Allemand soupçonné d'un triple homicide au Cap-Vert arrêté

Un Allemand de 19 ans, suspecté d'un triple meurtre au Cap-Vert mardi, a été interpellé jeudi à Lisbonne. Il est accusé d'avoir tué son père, sa belle-mère et sa demi-sœur.
Publié: 14:41 heures
Un Allemand de 19 ans a été arrêté. Il est soupçonné d'avoir tué son père, sa belle-mère et sa demi-soeur. (image d'illustration)
Photo: Getty Images
AFP Agence France-Presse

Un Allemand âgé de 19 ans, soupçonné d'un triple homicide mardi au Cap-Vert, a été arrêté jeudi dans un hôtel à Lisbonne dans le cadre d'un mandat d'arrêt européen, a annoncé la police judiciaire portugaise.

Le suspect est soupçonné d'avoir tué à l'arme blanche son père, l'épouse de celui-ci et la fille de cette dernière, selon la police portugaise. Les circonstances du drame, survenu dans la nuit de lundi à mardi sur l'île de Sao Vicente au Cap-Vert, restent encore à éclaircir, a précisé jeudi en fin de journée la PJ dans un communiqué.

Après les faits, le jeune homme aurait quitté mardi le Cap-Vert, une ancienne colonie portugaise, vers le Portugal. Informés, les autorités allemandes ont immédiatement émis un mandat d'arrêt européen. Le suspect doit désormais comparaître devant un juge.

