L'auteur de l'attentat contre une synagogue à Manchester le 2 octobre a prêté allégeance à l'Etat islamique pendant l'attaque. Deux fidèles juifs ont été tués et trois blessés. L'assaillant, un Britannique d'origine syrienne, a été abattu par la police.

Deux juifs ont été tués et trois ont été blessés à Manchester lors d'une attaque contre une synagogue. Photo: IMAGO/News Images

AFP Agence France-Presse

L'auteur de l'attentat contre une synagogue à Manchester le 2 octobre, jour de la fête juive de Yom Kippour, avait appelé la police durant l'attaque affirmant «prêter allégeance au groupe Etat islamique», a indiqué mercredi la police antiterroriste.

Près d'une semaine après l'attaque qui a fait deux morts et trois blessés graves, voici ce que l'on sait de cet attentat, l'un des l'un des pires visant la communauté juive en Europe depuis l'attaque du Hamas le 7 octobre 2023 en Israël, qui a déclenché la guerre à Gaza.

Qui était l'assaillant?

Le profil de Jihad al-Shamie, tué par la police, se précise progressivement. Ce Britannique d'origine syrienne, âgé de 35 ans, était arrivé enfant au Royaume-Uni et avait obtenu la nationalité britannique en 2006. Mercredi, les enquêteurs antiterroristes ont révélé qu'il avait appelé la police durant l'attaque, «affirmant prêter allégeance au groupe État islamique».

Selon le tabloïd The Sun, il aurait dit: «j'ai tué deux Juifs au nom de l'Etat islamique», après avoir foncé en voiture sur des personnes qui se trouvaient à l'extérieur de la synagogue d'Heaton Park et avoir poignardé plusieurs fidèles. Selon la police, il n'avait jamais été signalé au programme national de prévention de l'extrémisme mais il «a pu être influencé par l'idéologie islamiste radicale». Il avait été récemment inculpé pour viol et était en liberté conditionnelle.

«Pour avoir tué nos enfants»

Les médias britanniques ont rapporté que plusieurs témoins de l'attaque l'ont entendu crier «voilà ce que vous allez subir pour avoir tué nos enfants», dans une possible référence à la guerre à Gaza. A ce stade, la police n'a pas trouvé de lien direct entre al-Shamie et une organisation terroriste, et les enquêteurs le considèrent plutôt comme un loup solitaire, selon plusieurs médias britanniques.

Sa famille vit dans la région de Manchester depuis une trentaine d'années et réside actuellement dans la ville de Prestwich, à environ trois kilomètres de la synagogue. Elle a condamné l'attaque contre la synagogue sur Facebook, la qualifiant d'"acte odieux» ayant visé «des civils innocents». Des médias britanniques ont cependant rapporté que son père, un chirurgien, s'était félicité sur les réseaux sociaux de l'attaque du 7 octobre 2023 en Israël.

Le déroulement de l'attentat

L'attaque s'est produite vers 9H30 (8H30 GMT) le 2 octobre, au moment où la synagogue d'Heaton Park, dans le nord de l'agglomération de Manchester était très fréquentée à l'occasion de Yom Kippour. Après s'être une première fois approché à pied des lieux, Jihad al-Shamie est revenu en voiture et a percuté des gens qui se trouvaient à l'extérieur du lieu de culte, avant de sortir de son véhicule pour les attaquer à l'arme blanche.

Alors qu'il tentait de pénétrer dans la synagogue, des fidèles lui ont jeté des pots de fleurs et ont lutté depuis l'intérieur pour barricader la porte, aidés notamment par le rabbin Daniel Walker. Arrivés très rapidement sur les lieux, les forces de l'ordre ont abattu l'auteur de l'attaque. Des démineurs sont également intervenus car l'assaillant portait sur lui un dispositif évoquant un engin explosif, qui s'est ensuite révélé factice, selon la police, qui a qualifié l'attaque de «terroriste».

Deux fidèles juifs - Melvin Cravitz, 66 ans et Adrian Daulby, 53 ans – ont été tués et trois hommes grièvement blessés, qui étaient toujours hospitalisés mercredi.

Deux victimes touchées par la police

La police a reconnu qu'Adrian Daulby et l'un des blessés avaient été touchés par un tir des forces de l'ordre, alors qu'ils tentaient d'empêcher l'assaillant d'entrer dans la synagogue. Selon la police des polices, une autopsie a conclu qu'Adrian Daulby avait été «mortellement blessé par balle». «Quand il l'a fallu, cet homme calme est devenu un héros incroyablement fort», lui a rendu hommage le rabbin Daniel Walker, lors de ses obsèques lundi. Les obsèques de l'autre fidèle tué, Melvin Cravitz, ont eu lieu dimanche.

Où en est l'enquête?

Six personnes ont été arrêtées et placées en garde à vue depuis jeudi, soupçonnées de «préparation et d'incitation à commettre des actes terroristes». Une femme de 18 ans et un homme de 43 ans, arrêtés à Farnworth (nord-ouest de Manchester), ont été libérés sans aucune charge retenue contre eux.

Quatre autres personnes -- deux hommes âgés de 30 et 32 ans et une femme de 61 ans arrêtés à Prestwich, ainsi qu'une femme de 46 ans, arrêtée à Farnworth – étaient toujours en garde à vue mercredi. Le porte-parole de la police antiterroriste a indiqué que l'enquête se poursuit «sur les motivations» derrière cette attaque.