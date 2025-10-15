DE
Peine de mort
Deux nouveaux condamnés exécutés aux Etats-Unis

Deux condamnés à mort ont été exécutés mardi aux États-Unis, en Floride et au Missouri, portant le total à 37 exécutions cette année. C'est le nombre le plus élevé depuis 2013, avec deux autres exécutions prévues cette semaine.
Les deux exécutions ont été effectuées par injection létale (archives).
Photo: Kiichiro Sato
sda-logo.jpeg
ATS Agence télégraphique suisse

Deux hommes condamnés à la peine capitale pour meurtre ont été exécutés mardi aux Etats-Unis, en Floride et dans le Missouri. Ces deux exécutions, effectuées par injection létale, portent à 37 le total d'exécutions réalisées depuis le début de l'année dans le pays. Il s'agit du plus haut niveau depuis les 39 exécutions enregistrées en 2013. Deux autres sont prévues cette semaine, dans le Mississippi (sud) mercredi et en Arizona (sud-ouest) vendredi, sur huit au total programmées jusqu'au 31 décembre.

En Floride (sud-est), Samuel Smithers, 72 ans, a été exécuté pour le meurtre en 1996 de deux prostituées, qu'il avait battues et étranglées. Les corps des deux femmes avaient été retrouvés dans un étang sur une propriété où il effectuait des travaux de jardinage.

Dans le Missouri (centre), Lance Shockley, 48 ans, a été exécuté dans la soirée pour le meurtre en 2005 d'un policier, dont il s'est toujours dit innocent. Le policier, qui enquêtait sur un accident de la route mortel provoqué par l'accusé l'année précédente, avait été retrouvé assassiné par balle devant chez lui.

Deux exécutions par peloton d'exécution en 2025

Lance Shockley a été condamné à mort malgré l'absence d'éléments matériels, selon la défense, et bien que le jury ne soit pas parvenu à un verdict unanime sur cette peine. Le Missouri est l'un des rares Etats où la peine capitale peut être prononcée sans unanimité du jury.

La grande majorité des exécutions depuis le début de l'année aux Etats-Unis, 31 au total, ont été réalisées par injection létale. Quatre l'ont été par inhalation d'azote, une méthode utilisée pour la première fois au monde par l'Alabama (sud) en 2024 et comparée par des experts de l'ONU à une forme de «torture», et deux par peloton d'exécution en Caroline du Sud, pour la première fois aux Etats-Unis depuis 2010.

La peine de mort a été abolie dans 23 des 50 Etats américains. Trois autres, la Californie, l'Oregon et la Pennsylvanie, observent un moratoire des exécutions sur décision du gouverneur.

