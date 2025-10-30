Pedro Sánchez comparaît devant le Sénat pour s’expliquer sur l’«affaire Koldo», scandale de corruption impliquant d’ex-proches du Premier ministre. L’opposition l’accuse d’avoir couvert ces malversations liées à des contrats de masques pendant la pandémie.

Pedro Sánchez comparait devant le Sénat espagnol pour s’expliquer sur un scandale de corruption impliquant d’anciens proches. Photo: IMAGO/Europa Press

AFP Agence France-Presse

Le Premier ministre socialiste espagnol Pedro Sánchez comparaît jeudi devant une commission d'enquête sénatoriale afin de s'expliquer sur un scandale de corruption dont les principaux protagonistes ont longtemps été ses hommes de confiance. Connue sous le nom d'"affaire Koldo», du nom de Koldo García Izaguirre, l'assistant d'un ancien ministre des Transports et ex-bras droit de Pedro Sánchez, José Luis Ábalos, cette affaire est l'un des scandales qui éclaboussent depuis plus d'un an l'entourage du Premier ministre.

Sa comparution devant cette commission sénatoriale se produira dans un climat de polarisation politique extrême, le Parti populaire (PP, opposition de droite), majoritaire à la chambre haute, ayant fait de la corruption l'axe principal de son offensive contre le gouvernement de gauche dirigé par Pedro Sánchez. «Pensez-vous dire la vérité demain (jeudi) devant la commission?», lui a ainsi demandé le leader du PP, Alberto Núñez Feijóo, mercredi matin au Congrès des députés.

«Vous mentirez de nouveau»

Alberto Núñez Feijóo a ajouté que sa question était «rhétorique», dans la mesure où il est, selon lui, exclu que Pedro Sánchez puisse dire la vérité sur cette affaire, de peur de s'incriminer. «Vous mentirez de nouveau, parce que vous savez que la vérité entraînerait votre chute» a lancé le chef du premier parti d'opposition, accusant Pedro Sánchez d'avoir menti «à tous» et sur tous les sujets. L'objectif du PP est de montrer que le Premier ministre était au courant des malversations révélées par l'enquête sur l'affaire Koldo et qu'il y était même impliqué.

Ce scandale a éclaté au grand jour en février 2024 avec l'arrestation de Koldo García Izaguirre, soupçonné d'être au coeur d'une énorme escroquerie ayant permis à une petite société d'obtenir entre mars et juin 2020 – au plus fort de la pandémie de Covid-19 – des contrats d'un montant de 53 millions d'euros pour fournir des masques à diverses administrations. Ces contrats avaient dégagé des commissions illégales de plusieurs millions d'euros.

La justice est vite remontée jusqu'à José Luis Ábalos, le juge chargé de l'enquête considérant qu'il avait joué un rôle d'"intermédiaire» dans la combine. Outre son poste de ministre, M. Ábalos était surtout secrétaire à l'Organisation du Parti socialiste, poste clé qui en faisait l'homme de confiance de Pedro Sánchez.

Il a été expulsé du Parti socialiste, mais l'affaire n'a fait ensuite que s'aggraver pour le Premier ministre. Car le successeur de José Luis Ábalos comme secrétaire à l'Organisation du Parti socialiste, Santos Cerdán, a à son tour été mis en cause en juin dernier, après la publication d'un rapport de police selon lequel il était au coeur du réseau de corruption et avait touché des pots-de-vin en échange de contrats publics. Il a été placé en détention provisoire en juillet.