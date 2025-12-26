DE
FR

Pornographie enfantine
Enquête à Paris contre le site «Little sex dolls»

Une enquête a été ouverte à Paris contre le site britannique «Little sex dolls». Il est accusé de commercialiser des poupées sexuelles d'apparence enfantine.
Publié: 19:57 heures
Depuis début novembre, le parquet de Paris a ouvert des enquêtes visant Shein, AliExpress, Temu et Wish.
Photo: AFP

Le parquet de Paris a ouvert une enquête visant le site britannique «Little sex dolls», accusé de commercialiser des poupées sexuelles d'apparence enfantine, a-t-il annoncé vendredi à l'AFP. Ceci porte à cinq le nombre d'enquêtes récemment ouvertes par le parquet de Paris visant des plateformes de vente en ligne, en lien avec la pédopornographie.

La Haute-commissaire française à l'Enfance, Sarah El Haïry, avait affirmé lundi à l'AFP avoir saisi la justice au sujet du site britannique «Little sex dolls», qui permet des envois vers la France. «A réception du signalement de la Haute-commissaire à l'Enfance lundi, une enquête a été confiée à la DNPJ (Direction nationale de la police judiciaire) et plus particulièrement à l'Ofmin (l'office mineurs) et l'Ofac (Office anti-cybercriminalité)», a expliqué le parquet.

A lire aussi
Après Shein, six nouvelles plateformes épinglées en France
Pédopornographie et armes
Après Shein, six nouvelles plateformes épinglées en France
La justice refuse de bloquer Shein en France
Mesure «disproportionnée»
La justice refuse de bloquer Shein en France

Une vingtaine d'acheteurs interpellés

«Ces produits sont dangereux: ils nourrissent des comportements pédocriminels et mettent en péril la sécurité de nos enfants», avait souligné Mme El Haïry, en demandant que «l'identité des acheteurs soit communiquée aux autorités compétentes». La Haute-commissaire a saisi la justice française à la suite du signalement du site effectué par l'association de lutte contre les violences sexuelles sur mineurs Mouv'Enfants, auprès de plusieurs autorités, dont la Répression des fraudes (DGCCRF).

Début novembre, la découverte de la vente de poupées sexuelles d'apparence enfantine sur la plateforme du géant asiatique de l'e-commerce Shein avait fait scandale. Depuis, le parquet de Paris a ouvert des enquêtes visant Shein, AliExpress, Temu et Wish. Elles portent sur les infractions de «diffusion de message violent, pornographique, ou contraire à la dignité accessible à un mineur» pour les quatre sites mais aussi, pour les deux premiers, sur la «diffusion de l'image ou la représentation d'un mineur présentant un caractère pornographique».

Une vingtaine de personnes soupçonnées d'avoir acheté en ligne ce type de poupées ont été interpellées mi-décembre lors d'une vaste opération policière en France.

Victime ou témoin d’une agression sexuelle?

Et pour les jeunes:

  • Ciao.ch (réponse dans les 2 jours)
  • Pro Juventute (24/7): 147
  • Patouche: 0800 800 140

Et pour les jeunes:

  • Ciao.ch (réponse dans les 2 jours)
  • Pro Juventute (24/7): 147
  • Patouche: 0800 800 140


Découvrez nos contenus sponsorisés
Toute l’histoire de la fondue
Présenté par
Toute l’histoire de la fondue
D’un repas montagnard à un plat national
Toute l’histoire de la fondue
Chez Unisanté, les équipes définissent les règles de collaboration
Présenté par
Chez Unisanté, les équipes définissent les règles de collaboration
Les défis de la fusion
Chez Unisanté, les équipes définissent les règles de collaboration
Tout pour pouvoir encore avoir une voiture neuve pour Noël
Présenté par
Tout pour pouvoir encore avoir une voiture neuve pour Noël
Grâce au leasing all-inclusive
Tout pour pouvoir encore avoir une voiture neuve pour Noël
Les poules rêvent, les vaches aiment et les cochons sont plus intelligents que les chiens
Présenté par
Les poules rêvent, les vaches aiment et les cochons sont plus intelligents que les chiens
Les animaux dits «de rente» nous ressemblent plus qu’on ne le pense
Apprenons à les respecter davantage
Un guide pétillant pour les Fêtes
Présenté par
Un guide pétillant pour les Fêtes
Du prosecco au champagne
Un guide pétillant pour les Fêtes
10 incontournables pour faire des étincelles au lit
Présenté par
10 incontournables pour faire des étincelles au lit
Jusqu’à 70% de rabais lors des soldes du Black Friday
10 incontournables pour faire des étincelles au lit
Evolution de notre comportement d’utilisation du téléphone portable
Présenté par
Evolution de notre comportement d’utilisation du téléphone portable
Streaming et roaming
Voici comment évolue notre comportement d’utilisation du portable
Cinq choses à savoir sur le légendaire camion de Noël Coca-Cola en Suisse
Présenté par
Cinq choses à savoir sur le légendaire camion de Noël Coca-Cola en Suisse
Genèse, stars et itinéraire
Cinq choses à savoir sur le légendaire camion Coca-Cola en Suisse
Articles les plus lus
    Articles les plus lus