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Trump menace la Suisse en interview: «Ils devraient payer beaucoup plus»
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Nouvelle attaque en direct:Trump menace la Suisse en interview: «Ils devraient payer beaucoup plus»

«Payer davantage»
Trump met la pression sur la Suisse en pleine négociation

Donald Trump s'en prend à la Suisse, affirmant que sa prospérité repose sur les Etats-Unis. Mardi, il a critiqué le faible niveau des paiements helvétiques lors d'une interview avec CNBC.
Publié: il y a 50 minutes
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Dernière mise à jour: il y a 25 minutes
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ATS Agence télégraphique suisse

Le président américain Donald Trump a de nouveau critiqué publiquement la Suisse. Selon lui, la Confédération et d'autres nations similaires ne font partie de l'élite économique que parce qu'elles gagnent des milliards grâce aux Etats-Unis.

«La Suisse se présente comme un pays 'petit et brillant'», a déclaré mardi Donald Trump dans un entretien téléphonique avec la chaîne de télévision CNBC. «Ils sont brillants parce qu’ils ne nous paient presque rien. Maintenant, ils paient un tout petit peu. Ils devraient payer davantage.»

Une prospérité grâce aux USA

Les paiements vont être légèrement augmentés, a-t-il ajouté, sans préciser de mesures concrètes. La Suisse et les Etats-Unis négocient actuellement un accord commercial. En février déjà, Donald Trump avait déclaré que la prospérité de pays comme la Suisse reposait sur le fait que les Etats-Unis les laissaient profiter d’eux.

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Le 1er août 2025, les Etats-Unis ont imposé des droits de douane de 39% sur les importations en provenance de Suisse. Donald Trump avait justifié cette mesure par un rééquilibrage de la balance commerciale entre les deux pays. En décembre, la Suisse est toutefois parvenue à un accord avec Washington, suite à quoi le gouvernement américain a ramené ses droits de douane sur les marchandises helvétiques à 15%.

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