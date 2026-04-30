Lors d'une conférence à Paris, Murat Kurum, président de la COP31, a exhorté jeudi à intensifier la transition énergétique, alors que la guerre au Moyen-Orient fait grimper le prix du pétrole à 126 dollars le baril.

Le patron de la COP31 veut plus «d'énergies propres»

Le patron de la COP31 veut plus «d'énergies propres»

AFP Agence France-Presse

Le monde doit «accélérer la transition vers les énergies propres», a exhorté jeudi le président de la COP31 Murat Kurum, à l'occasion d'une conférence à l'Agence internationale de l'Energie (AIE) durant laquelle le patron de cette agence a reconnu le «défi majeur» de la guerre au Moyen-Orient sur l'économie.

«Nous savons désormais clairement que l'économie mondiale doit changer de modèle énergétique. Et l'étape la plus cruciale consiste à accélérer la transition vers les énergies propres», a dit Murat Kurum, à l'occasion de cette réunion à Paris consacrée à la transition énergétique, qui s'exprimait en turc et dont les propos ont été traduits par interprète.

Comme lors de l'invasion russe en Ukraine en 2022, la guerre au Moyen-Orient a montré au monde ses fortes dépendances aux énergies fossiles, cette fois avec la fermeture du détroit d'Ormuz par l'Iran où transitait avant le conflit 20% du pétrole et du gaz naturel liquéfié (GNL) mondiaux.

«Un défi majeur»

Le prix du baril de Brent, la référence mondiale du brut, a ainsi dépassé jeudi 126 dollars lors des échanges asiatiques, un sommet depuis début 2022 lorsque l'invasion de l'Ukraine par l'armée russe avait provoqué une flambée des cours. Depuis le début de l'année, le prix du Brent a donc doublé. Cette flambée des cours a de lourds effets sur les économies à travers la planète, avec des perspectives de croissance qui s'amenuisent.

Le monde fait face à «un défi majeur sur le plan énergétique et économique», a ainsi dit jeudi le patron de l'AIE, Fatih Birol, en ouverture de cette conférence internationale consacrée à la transition énergétique, et à laquelle sont présents des représentants d'Etats et de grandes entreprises du secteur énergétique et financier.



