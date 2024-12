Les températures du permafrost augmentent constamment dans les régions montagneuses d'Europe, par endroits de plus de 1 degré au cours des dix dernières années. Une étude de l'institut SLF montre des changements plus importants et plus rapides qu'auparavant.

Le permafrost est un sol qui présente en permanence des températures inférieures à 0°C (archives). Photo: ARNO BALZARINI

ATS Agence télégraphique suisse

Une vingtaine de scientifiques spécialisés dans le permafrost ont analysé 64 séries de mesures provenant de neuf pays européens, du Svalbard dans le Grand Nord à la Sierra Nevada dans le sud de l'Espagne, en passant par les Alpes.

Cette étude dirigée par Jeannette Nötzli, scientifique au WSL Institut pour l’étude de la neige et des avalanches (SLF) montre pour la première fois clairement que le permafrost de montagne se réchauffe dans toute l'Europe.

Au cours des dix dernières années, la température à dix mètres de profondeur a augmenté de plus de 1°C à certains endroits. «Le réchauffement du pergélisol en montagne est important et il se manifeste dans toutes les régions, profondeurs et périodes que nous avons analysées», indique Mme Nötzli, citée mardi dans un communiqué du SLF.

Parfois aussi important que dans l'Arctique

L'étude publiée, dans la revue Nature Communications, montre que l'augmentation des températures du permafrost dans les régions montagneuses d'Europe est parfois aussi importante que dans l'Arctique. Les auteurs observent le réchauffement le plus important sur les sites les plus élevés et les plus au nord.

Et le phénomène se poursuit. «On le voit aussi au fait que le réchauffement est plus fort à dix mètres de profondeur que plus profondément dans le sol», explique Jeannette Nötzli. Plus bas dans le sol, les températures réagissent avec un retard croissant au changement climatique. Le réchauffement observé continuera à s'étendre à de plus grandes profondeurs dans les décennies à venir, selon les conclusions des auteurs.

Environ 5% de la surface de la Suisse est constituée de permafrost, généralement dans des éboulis et des parois rocheuses froides et de haute altitude, au-dessus de 2500 mètres.